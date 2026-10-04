التربية: استشهاد أكثر من 800 معلم منذ بدء الحرب

قالت وزارة التربية والتعليم العالي إن أكثر من 800 معلم ومعلمة استشهدوا، وأصيب أكثر من 3300 آخرين، فيما اعتُقل أكثر من 170 منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأحد، لمناسبة اليوم العالمي للمعلمين، أن المعلم الفلسطيني يقف في قلب الميدان، ويواصل أداء رسالته في حماية الحق في التعليم رغم ظروف العدوان والاستهداف.

وأشارت إلى أن معاناة المعلمين تتفاقم يوميًا بفعل الملاحقة الميدانية والقيود المفروضة على حرية الحركة عبر مئات حواجز الاحتلال، خاصة في مسافر يطا والمغير والأغوار والمناطق المصنفة "ج".

وأوضحت أن ذلك يتزامن مع استمرار احتجاز أموال المقاصة، وما ترتب عليه من أزمات معيشية واقتصادية انعكست على الاستقرار المادي والنفسي للأسرة التربوية.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات التربوية والحقوقية والإنسانية، وفي مقدمتها "اليونسكو" و"اليونيسف"، بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات بحق قطاع التعليم، والعمل على توفير الحماية الدولية للكوادر التعليمية والطلبة.

ودعت الاتحادات والنقابات التعليمية وأحرار العالم إلى تكثيف المناصرة والدفاع عن حقوق المعلم الفلسطيني، والضغط للإفراج عن المعلمين المعتقلين، وصرف المستحقات المالية المحتجزة، بما يضمن حق المعلم في العيش بكرامة.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات