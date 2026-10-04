الجامعة العربية ترحب بدعوة للإفراج عن البرغوثي

رحبت جامعة الدول العربية بالدعوة التي أطلقها النائب الأميركي رو خانا للإفراج عن الأسير القائد مروان البرغوثي.

وقالت الجامعة، في بيان لها، اليوم الأحد، إن الدعوة تنسجم مع الموقف العربي الثابت من قضية الأسرى، بوصفها قضية مركزية في العمل العربي المشترك.

وأكدت أن الإفراج عن البرغوثي وسائر الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال يمثل مطلبًا سياسيًا وإنسانيًا قائمًا بذاته، لا يقبل المساومة أو التعليق على روايات الطرف المحتجز.

وأشارت إلى أن البرغوثي أسير سياسي يتعرض منذ سنوات لانتهاكات متكررة، لافتة إلى أنها سبق أن طالبت بوقف هذه الانتهاكات، وتوفير زيارة طبية مستقلة له، وفتح تحقيق دولي في الاعتداءات التي تعرض لها، إلى جانب المطالبة بالإفراج عنه.

وأكدت الجامعة أن أي مسار جاد نحو السلام العادل والشامل لا يستقيم من دون تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمته "القدس الشرقية".

ودعت المجتمع الدولي إلى ترجمة هذا الاتجاه إلى مواقف عملية تضغط من أجل الإفراج عن الأسرى، وفي مقدمتهم مروان البرغوثي، ووقف سياسات الاعتقال والتعذيب والاستيطان، وتهيئة الظروف أمام عملية سياسية ذات مصداقية.

وكان النائب الأميركي رو خانا قد دعا مؤخرًا، في مقطع فيديو نشره عبر منصة "إكس"، "إسرائيل" إلى الإفراج عن الأسير مروان البرغوثي.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات