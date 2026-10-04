"الزراعة" تتابع عمل معاصر الزيتون في محافظة الوسطى

نفذت وزارة الزراعة جولة ميدانية على عدد من معاصر الزيتون في محافظة الوسطى، لمتابعة سير العمل والاطلاع على جاهزيتها لاستقبال ثمار الزيتون خلال الموسم الحالي.

وشملت الجولة متابعة آليات التشغيل، وظروف استقبال وتخزين الثمار، ومدى الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية، إلى جانب رصد أبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه أصحاب المعاصر، خاصة في ظل الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي ونقص مستلزمات التشغيل وقطع الغيار.

وأكدت الوزارة أهمية دعم عمل المعاصر المتاحة في المحافظة، باعتبارها حلقة أساسية في سلسلة إنتاج زيت الزيتون، والعمل على ضمان جودة المنتج والحفاظ على حقوق المزارعين، بما يسهم في رفع جودة الزيت المنتج كمًا ونوعًا.

وتأتي هذه المتابعة ضمن جهود وزارة الزراعة لتعزيز الرقابة والإرشاد الميداني، ودعم قطاع الزيتون، وحصر احتياجات المعاصر، بما يسهم في استمرار الإنتاج الزراعي وتعزيز التعافي الزراعي في قطاع غزة.









المصدر / فلسطين أون لاين