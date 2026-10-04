ماذا قرر رونالدو ؟

متابعة/ فلسطين أون لاين:

يتجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى العودة لمدينة الرياض، بعد مغادرته معسكر منتخب البرتغال خلال فترة التوقف الدولي، على خلفية التوتر الذي نشب مع المدرب جورجي جيسوس.

وكان رونالدو قد غادر معسكر المنتخب عقب تصريحات جيسوس بشأن عدم مشاركته أساسياً، ثم أوضح اللاعب أنه اتخذ قرار الرحيل بعد المؤتمر الصحفي للمدرب ومحادثة مع رئيس الاتحاد البرتغالي، مؤكداً أنه سيكشف الأسباب في الوقت المناسب.

وقبل مواجهة النرويج، أكد جيسوس أن رونالدو يمثل «أيقونة» للمنتخب، وأن الحديث عن هذه المسألة يمكن أن يستمر بعد المباراة، ما فتح الباب أمام احتمالية عقد محادثات جديدة بين الطرفين.

لكن وفق آخر المعطيات، لا توجد مؤشرات مؤكدة على عقد اجتماع جديد للصلح في الوقت الحالي، بينما حسم رونالدو عودته إلى الرياض للانتظام مع النصر والاستعداد للاستحقاقات المقبلة.

وبحسب صحيفة A Bola، من المقرر أن يسافر رونالدو من مدريد إلى الرياض على متن طائرته الخاصة، على أن يصل مساء الأحد، قبل استئناف منافسات الدوري السعودي، حيث يستعد النصر لمواجهة الدرعية يوم الجمعة المقبل.

وتأتي العودة المبكرة إلى الرياض في ظل استمرار الغموض حول مستقبل العلاقة بين رونالدو وجيسوس مع المنتخب البرتغالي، دون صدور إعلان رسمي حتى الآن بشأن مستقبل قائد البرتغال الدولي.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات