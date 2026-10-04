فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الزمالك يفقد لاعبيه في مباراة القمة أمام الأهلي الأسبوع القادم

مانشستر يونايتد يدرس بيع برونو فيرنانديز

تحديد موعد  نهائي خليجي 27 بين السعودية والإمارات

جامعة غزية تدخل تصنيفًا عالميًّا وتحقق مرتبة متقدمة فلسطينيًّا

خلال أيلول.. الاحتلال يعتقل 530 فلسطينيًا ويواصل التنكيل بأسرى غزة

الاحتلال يعتقل مرابطة مقدسية بعد اقتحام منزلها في زلفة

مختصون وأطباء يحذرون من تفاقم أوضاع مريضات سرطان الثدي في غزة

الاحتلال يعتقل شابين من بلدة الطور بالقدس

الاحتلال يشق طريقًا استيطانيًا في المغير شرق رام الله

استشهاد 13 أسيرًا إداريًا في سجون الاحتلال خلال سبتمبر

ماذا قرر رونالدو ؟

04 أكتوبر 2026 . الساعة 14:31 بتوقيت القدس
...
رونالدو
متابعة/ فلسطين أون لاين:

يتجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى العودة لمدينة الرياض، بعد مغادرته معسكر منتخب البرتغال خلال فترة التوقف الدولي، على خلفية التوتر الذي نشب مع المدرب جورجي جيسوس.

وكان رونالدو قد غادر معسكر المنتخب عقب تصريحات جيسوس بشأن عدم مشاركته أساسياً، ثم أوضح اللاعب أنه اتخذ قرار الرحيل بعد المؤتمر الصحفي للمدرب ومحادثة مع رئيس الاتحاد البرتغالي، مؤكداً أنه سيكشف الأسباب في الوقت المناسب. 

وقبل مواجهة النرويج، أكد جيسوس أن رونالدو يمثل «أيقونة» للمنتخب، وأن الحديث عن هذه المسألة يمكن أن يستمر بعد المباراة، ما فتح الباب أمام احتمالية عقد محادثات جديدة بين الطرفين. 

لكن وفق آخر المعطيات، لا توجد مؤشرات مؤكدة على عقد اجتماع جديد للصلح في الوقت الحالي، بينما حسم رونالدو عودته إلى الرياض للانتظام مع النصر والاستعداد للاستحقاقات المقبلة.

وبحسب صحيفة A Bola، من المقرر أن يسافر رونالدو من مدريد إلى الرياض على متن طائرته الخاصة، على أن يصل مساء الأحد، قبل استئناف منافسات الدوري السعودي، حيث يستعد النصر لمواجهة الدرعية يوم الجمعة المقبل. 

وتأتي العودة المبكرة إلى الرياض في ظل استمرار الغموض حول مستقبل العلاقة بين رونالدو وجيسوس مع المنتخب البرتغالي، دون صدور إعلان رسمي حتى الآن بشأن مستقبل قائد البرتغال الدولي.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات
#رونالدو #رياضة #قرار #كريستيانو

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة