الزمالك يفقد لاعبيه في مباراة القمة أمام الأهلي الأسبوع القادم

متابعة/ فلسطين أون لاين:

تلقى نادي الزمالك ضربة قبل مواجهة غريمه الأهلي، بعدما تأكد غياب الثنائي محمد السيد وعمرو ناصر عن مباراة القمة المرتقبة، المقرر إقامتها يوم الأحد 11 أكتوبر على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027.

ويغيب محمد السيد بسبب الإصابة التي تعرض لها في القدم، ويواصل اللاعب حالياً برنامجه التأهيلي، بينما يعاني عمرو ناصر من إصابة في العضلة الخلفية، ويخضع بدوره للتأهيل تمهيداً للعودة إلى التدريبات الجماعية.

وكانت حالة محمد السيد قد أثارت بعض الأمل في إمكانية لحاقه بالقمة، بعدما كان يواصل التأهيل خلال الفترة الماضية، إلا أن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال لم يتمكن من الاعتماد عليه في المواجهة المنتظرة.

أما عمرو ناصر، فقد شهدت حالته تطوراً خلال الأيام الماضية، لكنه لم يصل إلى الجاهزية التي تسمح له بالمشاركة في مباراة بحجم القمة، ليقرر الجهاز الفني عدم المجازفة به قبل اكتمال تعافيه.

ويعمل معتمد جمال في الوقت نفسه على تجهيز بقية عناصر الفريق، في ظل أهمية المواجهة التي تجمع قطبي الكرة المصرية، مع التركيز على الوصول إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية قبل موعد المباراة.

وتأتي هذه الغيابات في وقت يسعى فيه الزمالك إلى دخول القمة بأكبر قدر ممكن من الاستقرار، بينما يواصل الجهاز الفني التعامل مع ملف الإصابات والتأهيل قبل المواجهة المرتقبة.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات