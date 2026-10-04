مانشستر يونايتد يدرس بيع برونو فيرنانديز

متابعة/ فلسطين أون لاين:

يبدو أن مستقبل البرتغالي برونو فيرنانديز مع مانشستر يونايتد قد يشهد تطورات جديدة، في ظل تقارير تتحدث عن استعداد إدارة النادي لدراسة العروض المقدمة لقائد الفريق، رغم تمسك اللاعب بالبقاء في أولد ترافورد.

وبحسب التقارير المتداولة، فإن إدارة يونايتد قد تكون مستعدة لمناقشة رحيل فيرنانديز مقابل عرض يقترب من 43 مليون جنيه إسترليني، في إطار سياسة مالية أكثر حذراً تجاه اللاعبين أصحاب الرواتب المرتفعة والأعمار المتقدمة.

ويبلغ فيرنانديز 32 عاماً، فيما يرتبط بعقد مع النادي يتضمن خياراً للتمديد لعام إضافي. وكانت تقارير سابقة قد أكدت أن يونايتد رفض عروضاً لبيع قائده، بينما ظل اللاعب واضحاً بشأن رغبته في مواصلة مسيرته مع الفريق.

ويرتبط موقف فيرنانديز أيضاً بعلاقته الجيدة بالمدرب مايكل كاريك، إذ سبق أن أشاد قائد يونايتد بالتأثير الذي أحدثه كاريك، مؤكداً أن الفريق تطور بشكل واضح تحت قيادته.

ويأتي ذلك في وقت يحاول فيه مانشستر يونايتد الموازنة بين الحفاظ على أحد أهم عناصره وبين إعادة هيكلة الفريق مالياً وفنياً، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف الرواتب ورغبة الإدارة في بناء مشروع طويل الأمد.

ورغم هذه التقارير، لا توجد حتى الآن إشارة رسمية إلى أن النادي اتخذ قراراً نهائياً ببيع فيرنانديز، فيما يبقى استمرار اللاعب في أولد ترافورد خياراً قائماً بقوة.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات