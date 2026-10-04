تحديد موعد  نهائي خليجي 27 بين السعودية والإمارات

متابعة/ فلسطين أون لاين:

تتجه أنظار الجماهير الخليجية، مساء الثلاثاء المقبل، إلى ملعب الإنماء «الجوهرة المشعة» بمدينة جدة، لمتابعة المواجهة النهائية لبطولة خليجي 27، والتي تجمع المنتخب السعودي بنظيره الإماراتي، في لقاء مرتقب لحسم هوية بطل النسخة الحالية.

ويخوض المنتخبان المباراة النهائية بطموح التتويج، بعدما نجح كل منهما في تجاوز منافسيه خلال مشوار البطولة، ليضربا موعدًا في مواجهة خليجية تحمل الكثير من الندية والإثارة، وسط ترقب جماهيري كبير.

وتكتسب المباراة أهمية خاصة باعتبارها المواجهة الأخيرة في البطولة، حيث سيكون المنتخب السعودي أمام فرصة استغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد اللقب، فيما يسعى المنتخب الإماراتي إلى العودة من جدة بالكأس، وتأكيد حضوره القوي على الساحة الخليجية.

ومن المنتظر أن تشهد مدرجات ملعب الإنماء «الجوهرة المشعة» حضورًا جماهيريًا كبيرًا، في ظل أهمية المواجهة وحجم المنافسة بين المنتخبين.

وتنطلق صافرة البداية عند الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أن يتحدد بطل خليجي 27 مع صافرة النهاية، أو من خلال الأشواط الإضافية وركلات الترجيح في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، وفق نظام البطولة.

وصعدت الإمارات على حساب عمان بعد الفوز عليها بهدف نظيف، بينما تأهلت السعودة على حساب قطر بركلات الترجيح بنتيجة(3_2) ، عقب نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات