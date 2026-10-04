جامعة غزية تدخل تصنيفًا عالميًّا وتحقق مرتبة متقدمة فلسطينيًّا

حققت الجامعة الإسلامية بغزة إنجازًا أكاديميًا جديدًا بدخولها للمرة الأولى ضمن الجامعات المصنفة في تصنيف التايمز للتعليم العالي العالمي (THE World University Rankings 2027)، لتصبح بذلك ضمن الجامعات المصنفة عالميًا، بعد ظهورها في النسخ السابقة بصفة "Reporter".

وجاءت الجامعة الإسلامية في المرتبة الثانية فلسطينيًا، والأولى بين جامعات قطاع غزة، في إنجاز يعكس حضورها الأكاديمي والبحثي رغم الظروف الاستثنائية والتحديات الكبيرة التي واجهتها خلال السنوات الأخيرة.

وقال رئيس الجامعة الإسلامية بغزة، الأستاذ الدكتور أسعد أسعد، إن دخول الجامعة للمرة الأولى ضمن الجامعات المصنفة في تصنيف Times Higher Education العالمي يمثل إنجازًا مهمًا، ويؤكد قدرتها على مواصلة حضورها الأكاديمي والبحثي على المستوى الدولي، رغم الظروف الصعبة التي يواجهها قطاع التعليم العالي في قطاع غزة.

من جانبه، أوضح عميد الجودة والتطوير في الجامعة، الأستاذ الدكتور حاتم العايدي، أن التصنيفات الدولية تمثل إحدى الأدوات المهمة لقياس أداء مؤسسات التعليم العالي ومقارنة أدائها وفق مؤشرات ومعايير دولية.

وأشار العايدي إلى أن أهمية المشاركة في هذه التصنيفات لا تقتصر على الحصول على ترتيب عالمي، وإنما تشمل الاستفادة من نتائجها ومؤشراتها في تحديد مجالات القوة وفرص التحسين، ودعم عمليات التخطيط والتطوير المؤسسي.

ويأتي هذا الإنجاز في ظل التحديات التي فرضتها الظروف الاستثنائية على قطاع التعليم العالي في غزة، وما رافقها من صعوبات أثرت في العملية التعليمية والبحثية والبنية الأكاديمية للمؤسسات الجامعية.





المصدر / فلسطين أون لاين