الاحتلال يعتقل مرابطة مقدسية بعد اقتحام منزلها في زلفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، المرابطة والناشطة المقدسية منتهى أمارة، عقب اقتحام منزلها في قرية زلفة بمدينة أم الفحم بالداخل الفلسطيني المحتل عام 1948.

وتُعد أمارة من أبرز المرابطات والناشطات في المسجد الأقصى المبارك، وسبق أن اعتقلتها قوات الاحتلال عدة مرات على خلفية مشاركتها في الرباط داخل المسجد، إلى جانب نشاطها وتصريحاتها التي صنفها الاحتلال ضمن ما يسميه "التحريض"، كما فرض عليها قرارات إبعاد عن الأقصى في مرات سابقة.

وأمارة، وهي ابنة شقيقة الشيخ رائد صلاح، تنشط في عدد من الفعاليات السياسية والاجتماعية في قرية زلفة ومدينة أم الفحم، وشاركت على مدار سنوات في فعاليات الدفاع عن المسجد الأقصى والرباط فيه.

وسبق أن تعرضت للاعتقال أثناء وجودها في المسجد الأقصى، كما فرض الاحتلال عليها أوامر إبعاد ومنع من الوصول إلى المسجد، في إطار ملاحقة متواصلة للمرابطين والناشطين المدافعين عن الأقصى.

ويأتي اعتقال أمارة في ظل استمرار التضييق على المرابطين والمرابطات في القدس والداخل الفلسطيني المحتل، من خلال الاعتقال والإبعاد وفرض قيود على الوصول إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه، وسط تصاعد الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى الحد من الوجود الفلسطيني في المسجد.

المصدر / فلسطين أون لاين