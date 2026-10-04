استشهاد مواطن إثر اعتداء الاحتلال عليه شرق طولكرم

استشهد المواطن رأفت أبو شمس من بلدة عتيل شمال طولكرم، اليوم الأحد، إثر إصابته بجلطة خلال تعرضه لاعتداء من قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز عناب العسكري، شرق طولكرم.

وأفادت مصادر محلية بأن أبو شمس تعرض للاعتداء من جنود الاحتلال أثناء مروره عبر الحاجز، قبل أن يصاب بجلطة ويفارق الحياة.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تشديد قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية على الحواجز المنتشرة في الضفة الغربية، من خلال عمليات الإغلاق والتفتيش واحتجاز المواطنين والتدقيق في هوياتهم، ما يعيق حركة الفلسطينيين بين المدن والبلدات والقرى.

كما صعّدت قوات الاحتلال خلال الفترة الأخيرة من إغلاق الحواجز والمداخل والطرق، بالتزامن مع تشديد القيود على حركة الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية.

وفي السياق، أوعز وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس بإغلاق المعابر في الضفة الغربية وقطاع غزة يومي 5 و7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بالتزامن مع الأعياد اليهودية، وفق ما أعلنته سلطات الاحتلال.

ويتزامن استشهاد أبو شمس مع تصاعد التضييق على حركة المواطنين الفلسطينيين عبر الحواجز العسكرية، التي تشهد عمليات تفتيش واحتجاز وتأخير متكررة، ما يزيد من معاناة المواطنين ويعرقل وصولهم إلى أعمالهم ومنازلهم ومراكز الخدمات في مختلف مناطق الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين