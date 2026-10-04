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"الصحة": 9 شهداء و18 إصابة خلال 24 ساعة بغزة

04 أكتوبر 2026 . الساعة 12:02 بتوقيت القدس
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"الصحة": 9 شهداء و18 إصابة خلال 24 ساعة بغزة (تصوير محمود أبو حصيرة)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، وصول 9 شهداء و18 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 6 شهداء جدد و3 شهداء متأثرون بإصاباتهم.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 ارتفعت إلى 1454 شهيدًا، إضافة إلى 5090 إصابة، فيما بلغ عدد حالات انتشال الشهداء 835 حالة.

وبحسب الوزارة، ارتفعت الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,237 شهيدًا و175,206 إصابات.

وتواصل مستشفيات قطاع غزة استقبال الشهداء والمصابين جراء القصف وإطلاق النار، في ظل استمرار تداعيات الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #وزارة الصحة #الشهداء

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