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قاليباف: مضيق هرمز لن يفتح إلا بتحقيق شروطنا السبعة

04 أكتوبر 2026 . الساعة 10:58 بتوقيت القدس
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رئيس مجلس الشورى الاسلامي في إيران محمد باقر قاليباف

قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي في إيران، محمد باقر قاليباف، إن "مضيق هرمز لن يفتح ما لم تتحقق شروطنا السبعة"، مضيفا: "إننا نحارب ونتفاوض في آن واحد… والعدو سيواجه مفاجآت".

ونقلت وكالة “تسنيم” الدولية للأنباء، عن رئيس مجلس الشورى الإسلامي قوله في كلمته قبل جدول أعمال جلسة المجلس، اليوم الأحد: "نحن، استنادا إلى استراتيجية الاقتدار والعقلانية، لا نتراجع ولا نُرهَب؛ نحن نحارب ونتفاوض في آن واحد".

وذكر قاليباف: "نحن حاضرون بكل قوة في ميدان القتال العسكري وسنواجهه بمفاجآت جديدة، وفي الوقت نفسه نستخدم أداة الدبلوماسية لتثبيت تفوقنا في الميدان العسكري وفرض حقوق الشعب الإيراني".

وأضاف: "لقد قلت مرارا: من ينتصر في ميدان المفاوضات هو من أعدّ نفسه للحرب. واليوم، بفضل الله تعالى، تقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجبهة المقاومة في ذروة الصلابة، والبلد في أقصى اقتدار ميداني وانسجام وطني، وفي ظل توجيهات قائد الثورة الإسلامية الأعلى، لن نسمح أبدا بأن تتحقق أوهام الأعداء بشأن إيراننا العزيزة".

المصدر / طهران/ فلسطين أون لاين:
#إسرائيل #إيران #الولايات المتحدة الأمريكية #مضيق هرمز

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