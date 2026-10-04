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المفتي العام يدعو إلى إخراج زكاة الزيت والزيتون

04 أكتوبر 2026 . الساعة 09:46 بتوقيت القدس
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(صورة أرشيفية)

دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، إلى إخراج زكاة الزيتون لمستحقيها، بالتزامن مع موسم قطف ثمار الزيتون.

وأوضح الشيخ حسين، في بيان، الأحد، أن نصاب زكاة الزيتون يقدر بـ(653) كيلوغرامًا من الحب، أو ما يقابل ذلك من الزيت الناتج منه بعد العصر.

وذكر أن من بلغ محصوله النصاب فعليه إخراج 10% منه زكاة إذا كان يسقى بماء المطر، و5% إذا كان يسقى بوسائل الري الأخرى.

وأكد أهمية العناية بالأراضي الزراعية والحفاظ عليها، والتمسك بها باعتبارها أرض خصب وخير ووطنا للأجيال.

واستنكر الاعتداءات التي تستهدف الأراضي المزروعة بالزيتون، بما يشمل السلب وقلع الأشجار وحرقها، وإرهاب المزارعين، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم وجني ثمار أشجارهم.

وثمن الشيخ حسين صمود المزارع الفلسطيني المرابط على أرضه رغم كل الصعاب والتحديات.

المصدر / القدس المحتلة/ فلسطين أون لاين:
#موسم الزيتون #المفتي العام للقدس #زكاة الزيتون

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