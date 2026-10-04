العراق يستأنف الرحلات الجوية مع إيران عبر مطار النجف

أعلنت إدارة مطار النجف الأشرف الدولي في العراق، استئناف الرحلات الجوية مع إيران، اليوم الأحد، بواقع 3 رحلات مسائية، بعد توقفها عدة أيام على خلفية العقوبات الأميركية المفروضة على شركات الطيران الإيرانية.

وقالت إدارة المطار، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن استئناف الرحلات يبدأ بثلاث رحلات مسائية، متوقعة أن تشهد حركة الطيران مع إيران "تزايدًا تدريجيًا وتصاعديًا" خلال الأيام المقبلة، وفق جداول شركات الطيران.

ويأتي استئناف الرحلات بعد إعلان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، الجمعة، التوصل إلى اتفاق يسمح لشركات الطيران الإيرانية بتسيير 40 رحلة جوية يوميًا من وإلى مطار النجف الدولي، باستثناء شركة "ماهان".

وأوضح المكتب أن الاتفاق جاء في إطار الجهود الحكومية لتسهيل حركة المسافرين والزائرين بين العراق وإيران، ودعم الجوانب الإنسانية والعلاجية والسياحية والدراسية.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي أجرى سلسلة اتصالات ومتابعات مع الأطراف المعنية بشأن استئناف الرحلات، أسفرت عن التوصل إلى الاتفاق، مثمنًا "الاستجابة الإيجابية" من الجانب الأميركي ومنح الاستثناء المطلوب.

وكانت الرحلات الجوية بين طهران وبغداد قد توقفت في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، عقب إعلان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن أنشطة شركات الطيران الإيرانية ستتوقف على مستوى العالم اعتبارًا من اليوم التالي.

ويأتي استئناف الرحلات في ظل استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وما رافقه خلال الفترة الماضية من تداعيات على حركة الطيران والملاحة في المنطقة.