إصابة ضابط وجندي إسرائيلي في "حادث عملياتي" جنوب لبنان

أُصيب جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي بجروح خطيرة، وضابط بجروح متوسطة، إثر حادث عملياتي وقع في جنوب لبنان.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأحد، أن الجنديين أُصيبا مساء الجمعة، جراء إلقاء قنبلة يدوية عن طريق الخطأ خلال عملية عسكرية في جنوب لبنان.

وأوضحت أن الجندي، وهو من قوات الخدمة النظامية، أُصيب بجروح خطيرة، فيما أُصيب الضابط الميداني بجروح متوسطة، مشيرة إلى أنه جرى إجلاؤهما إلى مستشفى رامبام في حيفا لتلقي العلاج.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال فتح تحقيقًا في ملابسات الحادث.

المصدر / الناصرة/ فلسطين أون لاين: