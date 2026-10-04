دون خسائر الجيش .. مقتل 1029 وإصابة أكثر من 87 ألف إسرائيلي منذ "طوفان الأقصى"

أظهرت بيانات إسرائيلية تسجيل 87,286 مصابًا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فيما اعترفت سلطات الاحتلال بإصابة نحو 40 ألفًا منهم بإعاقات، معظمها نفسية، وذلك وفق بيانات نشرها "التأمين الوطني الإسرائيلي ووزارة الحرب"، عشية الذكرى الثالثة لعملية 7 أكتوبر وانطلاق معركة "طوفان الأقصى".

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأحد، بأن البيانات أظهرت مقتل 1,029 إسرائيليًا منذ 7 أكتوبر، بينهم 778 قُتلوا خلال ذلك اليوم، و251 آخرون منذ ذلك الحين، دون احتساب أفراد جيش الاحتلال وفرق الحراسة المحلية، الذين تصنفهم وزارة الحرب ضمن قتلى قوات الاحتلال.

وبحسب البيانات، بلغ إجمالي المصابين المسجلين خلال السنوات الثلاث الماضية 87,286 شخصًا، معظمهم جراء وجودهم في المناطق التي شهدت أحداث 7 أكتوبر، فيما أصيب آخرون خلال الحرب الإسرائيلية على إيران.

وتقدم نحو 43 ألف شخص بطلبات للاعتراف بإصابتهم بإعاقات، أقرت سلطات الاحتلال بنحو 40 ألفًا منها، فيما لا تزال بقية الطلبات قيد الفحص أمام اللجان الطبية.

وأشارت البيانات إلى الاعتراف بإصابة 34,878 شخصًا بإعاقات ذات خلفية نفسية، و3,171 بإعاقات جسدية، فيما يعاني 2,355 شخصًا من إعاقات جسدية ونفسية معًا.

ووفق البيانات، دفعت سلطات الاحتلال أكثر من 6 مليارات شيقل للمصابين وعائلات القتلى وعائلات الأسرى.

وتقتصر أرقام التأمين الوطني الإسرائيلي على المدنيين، بمن فيهم مواطنون أجانب، ولا تشمل أفراد جيش الاحتلال وفرق الحراسة المحلية، إذ تنشر وزارة الحرب بيانات قتلى قوات الاحتلال بصورة منفصلة.

وتسلط هذه الأرقام الضوء على حجم التداعيات الصحية والنفسية للحرب على المجتمع الإسرائيلي، في ظل استمرار التعامل مع آلاف طلبات الاعتراف بالإعاقات الناجمة عن هجوم 7 أكتوبر والحرب التي تلتها.

المصدر / الناصرة/ فلسطين أون لاين: