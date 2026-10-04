أربعة أحاديث ومدار الدين

قال الحافظ طاهر بن مفوّز المعافري الأندلسي نظمًا:

عُمْدَةُ الدين عندنا كلماتٌ أربعٌ من كلام خير البرية

اتَّقِ الشبهاتِ وازهد، ودع ما ليس يعنيك، واعملنَّ بنية

في هذين البيتين إشارة إلى أربعة أحاديث نبوية عظيمة، تتضمن من أصول التربية الإسلامية ومعاني الدين ما يجعلها جديرة بأن تكون مدارًا لحياة المسلم. وليس المقصود أن هذه الأحاديث مجرد أربع وصايا متجاورة، بل إن بينها ترابطًا دقيقًا، بحيث يقود بعضها إلى بعض، ويهيئ أحدها لما بعده.

يبدأ الناظم بقوله: "اتقِ الشبهات"، وهي إشارة إلى الحديث المشهور: "إن الحلال بيّن، وإن الحرام بيّن، وبينهما أمور مشتبهات...". فالتقوى لا تقف عند حدود اجتناب الحرام الصريح، وإنما تبلغ كمالها حين يتورع الإنسان عما يشتبه عليه، ويختار لنفسه طريق السلامة في دينه وقلبه. فالإنسان قد يعرف أن شيئًا ما ليس حرامًا بيقين، ولكنه يعلم في الوقت نفسه أنه يقع في دائرة الاشتباه، وأن الاقتراب منه قد يفتح له بابًا إلى ما هو أبعد منه. ولذلك كان اجتناب الشبهات مرتبة من مراتب الورع، ودليلًا على أن الإنسان لا يبحث فقط عن الحد الأدنى من الجواز، وإنما يتحرى ما هو أبعد عن الريبة وأحفظ لدينه.

لكن هنا يبرز سؤال مهم: "ما الذي يجعل الإنسان قادرًا على الاستمرار في اجتناب الشبهات؟" فليست المشكلة دائمًا في معرفة الحكم، وإنما في قدرة النفس على ترك ما تهواه، ولا سيما إذا كان في المشتبهات منفعة عاجلة أو مصلحة دنيوية.

وهنا تأتي الوصية الثانية: "وازهد"، فالزهد هو القوة الداخلية التي تجعل اجتناب الشبهات ممكنًا ومستمرًا.

وما لم يتحرر القلب من التعلق المفرط بالدنيا، فقد يعرف الإنسان مواضع الورع، لكنه يجد في نفسه من الدوافع ما يحمله على تجاوزها. أما إذا زهد في الدنيا، وخفَّ سلطانها على قلبه، أصبح ترك المشتبهات أيسر عليه؛ لأنه لم يعد يرى كل منفعة دنيوية أمرًا يستحق أن يغامر من أجله بصفاء دينه.

ومن هنا فإن الزهد ليس مجرد ترك للمتاع، ولا يعني أن يعيش الإنسان بعيدًا عن أسباب الحياة، وإنما معناه الأعمق أن لا تصبح الدنيا هي التي تحكم اختياراته. فإذا استقر هذا المعنى في القلب، تحول اجتناب الشبهات من فعل يحتاج إلى مقاومة مستمرة إلى سلوك طبيعي يصدر عن الإنسان باختياره؛ لأنه لم يعد متعلقًا بما يجره إليها.

ثم يأتي قوله: "ودع ما ليس يعنيك". وهذه الوصية تبدو لأول وهلة مستقلة عن الزهد، لكنها في الحقيقة امتداد له. فالزاهد في الدنيا لا يترك فقط ما يضر دينه، وإنما يتعلم أيضًا أن يضع لكل شيء قدره، وأن يعرف ما يستحق أن يشغل قلبه ووقته، وما ينبغي أن يتركه.

فالإنسان لا يستطيع أن يسير في طريق واضح إذا جعل نفسه مشغولة بكل ما حولها. كثرة الالتفات تشتت القلب، وكثرة الاشتغال بما لا يعني تستهلك العمر فيما لا يحقق غاية.

ولذلك فإن ترك ما لا يعني الإنسان ليس مجرد أدب اجتماعي، وإنما هو حفظ للانتباه، وصيانة للوقت، وتركيز على الغاية.

ومن هنا يمكن النظر إلى هذه الوصية بوصفها عنصرًا مكملًا للزهد؛ فالزهد يخفف تعلق القلب بالدنيا، وترك ما لا يعني الإنسان يمنع ذلك القلب من التشتت في تفاصيل لا حاجة له بها. وبقدر ما يعرف الإنسان ما يعنيه، يستطيع أن يعرف أيضًا ما ينبغي له أن يتركه.

ثم تأتي الوصية الرابعة والأخيرة: "واعملنَّ بنية"، وهي إشارة إلى أصل عظيم في السنة النبوية: "إنما الأعمال بالنيات."

وهنا يبلغ البناء تمامه؛ لأن اجتناب الشبهات، والزهد، وترك ما لا يعني الإنسان، كلها قد تتحول إلى مجرد سلوك ظاهري إذا لم يكن وراءها قصد صحيح. أما حين يكون الباعث هو ابتغاء رضا الله عز وجل، فإن هذه الأعمال تتحول من عادات وسلوكيات إلى عبادة. فالإنسان قد يترك الشبهة خوفًا على سمعته، وقد يترك الدنيا عجزًا عن تحصيلها، وقد يترك ما لا يعنيه لأنه لا يجد فيه مصلحة؛ لكن المقصود أن يكون وراء ذلك كله قصد إلى الله تعالى. فبالنية تتحدد وجهة العمل، وبها ينتقل الفعل من مجرد سلوك إلى عبادة.

وهكذا تبدو الأحاديث الأربعة مترابطة في بناء واحد: اجتناب الشبهات يحفظ الدين، والزهد يحرر القلب من ضغط الدنيا، وترك ما لا يعني الإنسان يحفظ طاقته من التشتت، والنية الخالصة توجه كل ذلك إلى الله عز وجل. ولهذا كان اختيار الناظم لهذه المعاني بالغ الدلالة؛ فهي ترسم للإنسان طريقًا يبدأ من حراسة الظاهر، ثم ينتقل إلى تحرير الباطن، ثم إلى ضبط الاهتمام والسلوك، وينتهي بـ تصحيح القصد والوجهة.

وفي هذه المعاني العميقة يمكن أن نفهم معنى قوله: "عمدة الدين عندنا كلمات أربع"؛ إذ إن الدين لا يقوم بكثرة الأعمال وحدها، وإنما يقوم كذلك بسلامة القلب، وصحة القصد، وحسن الاختيار، ومعرفة ما ينبغي للإنسان أن يقبل عليه وما ينبغي له أن يدعه.

وإذا اجتمعت هذه المعاني، استقام للإنسان طريقه: ورعٌ يحفظه، وزهدٌ يحرره، وتركيزٌ يجمعه، وإخلاصٌ يوصله إلى الله.

المصدر / فلسطين أون لاين