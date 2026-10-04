رئيس الجزائر: لا تراجع عن قرار قطع العلاقات مع الإمارات

الجزائر: أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن بلاده لن تتراجع عن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، مشددا على أن استقرار الساحل يتحقق بالتنمية وليس بعسكرة المنطقة.

واستشهد تبون في مقابلة مصوّرة مع وسائل إعلام محلية، عندما سُئل عن قرار قطع العلاقات مع الإمارات بالبيت الشعري: "علمته الرماية فلما اشتد ساعده رماني كما علمته نظم القوافي فلم قال قافية هاجاني"، قبل أن يضيف: "وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان". لافتا إلى أن الجزائر هي من خلقت شركة النفط الإماراتية.

وقال: "نحن عندما نقرر لن نتراجع. الأسباب معروفة جدا لقطع العلاقة مع الإمارات، ولم نتخذ هذا القرار إلا بعدما وصل الموس إلى العظم. هذه الجزائر التي قدمت 5 ملايين و630 ألفا من الشهداء وليس لي الحق في بيعها لا إلى (الإمارات) ولا لغيرها".

واتهم تبون، الإمارات بما وصفه ممارسة "الطغيان للسيطرة على الجزائر"، قبل أن يضيف: "تمشي (الكلام موجه فيما يبدو لرئيس الإمارات) وفق ما يرضي القانون مرحبا بك أنت أولى من ناس آخرين، لكن أن تحاول الطغيان فأنت مخطئ".

وعلى صعيد آخر، شدد تبون، على أنه ليس هناك من يقدر على إرغام الشعب الصحراوي على التخلي عن حقوقه، لافتا إلى أن لائحة مجلس الأمن الدولي تتحدث عن التوصل إلى حل يرضي جبهة البوليساريو والمغرب، وأن الجزائر وموريتانيا بلدان ملاحظان في هذه القضية.

وتابع: "الجزائر تعطي رأيها عند استشارتها من أصدقائها الأمريكيين، لكنّ القرار في يد الصحراويين وهم يتفاوضون بشأنه مع المغرب. نحن لسنا صحراويين أكثر من الصحراويين، والقرار الذي يقبله الشعب الصحراوي نقبله. ليست لنا أي فكرة خارج إرادة الشعب الصحراوي، فهم أصحاب القرار، ونحن سندٌ لهم".

وكشف الرئيس الجزائري عن تخصيص مبلغ مالي يصل إلى 900 مليون دولار لتعويض خسائر المتضررين من حرائق الغابات التي مست عددا من المناطق شرقي البلاد، لافتا إلى أن حرائق 2021 خلفت وفاة 80 جنديا.

وأكد تبون أن عددا من الحرائق التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة كانت مفتعلة، مشيرا إلى أن هناك من "استغل بعض الأشخاص المختلين عقليا" في إضرام النيران بالغابات.

واستطرد: "التحريات لا زالت متواصلة، وسيأتي الوقت وسنفضح كل شيء".

وشدد على تنفيذ الوعد الذي التزم به وتعويض خسائر المتضررين من الحرائق المذكورة بتخصيص مبلغ مالي بقيمة 1200 مليار سنتيم (900 مليون دولار) لذلك، مشددا على أنه كان مستعدا لصرف مبلغ أكبر لو تطلب الأمر.

كما كشف أن الحرائق التي شهدتها الجزائر في صيف 2021، خلفت وفاة ما يقارب 80 جنديا من حصيلة إجمالية فاقت 190 ضحية.

ولم يتطرق تبون، إلى الخسائر البشرية الناجمة عن الحرائق الأخيرة، مكتفيا بالإشارة إلى وفاة 3 أو 4 عناصر من جهاز الدفاع المدني (الحماية المدنية).

المصدر / الجزائر/ فلسطين أون لاين: