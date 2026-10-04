4 شهداء و 16 إصابة في قصف وإطلاق نار إسرائيلي على غزة

استشهد 4 مواطنين بينهما طفلة، وأصيب آخرون في قصف وإطلاق نار إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وفي آخر التطورات، أعلنت مصادر طبية استشهاد المواطن محمد ناصر الدبس برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بمحيط مستشفى اليمن السعيد شمالي قطاع غزة.

وأفادت المصادر باستشهاد مدير مؤسسة دينيز فيناري التركية صقر القيسي وإصابة 10 آخرين في قصف إسرائيلي لمركبة مدنية في مدينة دير البلح وسط القطاع.





وأعلنت ذات المصادر عن ارتقاء الطفلة سها محمد ناصر الصيايحة (6 أعوام) متأثرة بجراحها أثناء تلقيها العلاج في مستشفى شهداء الأقصى.

وفي خان يونس، أعلنت مصادر طبية عن استشهاد المواطن معاذ جمال أبو نصيرة (36 عامًا) أحد موظفي بلدية بني سهيلا في غارة جوية من مسيرة "إسرائيلية" شمال غربي مدينة خان يونس.

وشمال القطاع، أصيب 4 مواطنين إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت تجمع للمواطنين في بيت لاهيا شمال غزة، إلى جانب إصابة مواطن ومواطنة برصاص الاحتلال شمال القطاع أثناء تواجدهما في خيام النزوح.

كما أصيب عدد من المواطنين جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية تجمعا للمواطنين قرب مقر نقابة المهندسين شمال غربي مدينة غزة.

وفي السياق، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقي لمخيمي البريج والمغازي وسط القطاع، فيما شهدت المناطق الشرقية لمدينة حمد شمالي خانيونس إطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: