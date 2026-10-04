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شهيدان في قصف وإطلاق نار إسرائيلي على غزة

04 أكتوبر 2026 . الساعة 08:39 بتوقيت القدس
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قصف إسرائيلي لمركبة مدنية وسط القطاع.

استشهد مواطن وطفلة، وأصيب آخرون في قصف وإطلاق نار إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد مواطن وإصابة 10 آخرين في قصف إسرائيلي لمركبة مدنية في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأعلنت ذات المصادر عن ارتقاء طفلة (6 أعوام) متأثرة بجراحها أثناء تلقيها العلاج في مستشفى شهداء الأقصى.

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كما أصيب عدد من المواطنين جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية تجمعا للمواطنين قرب مقر نقابة المهندسين شمال غربي مدينة غزة.

وأطلقت طائرة عسكرية إسرائيلية نيران رشاشاتها شرق مدينة غزة بالتزامن مع تنفيذ جيش الاحتلال عمليات نسف شرقي المدينة.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقي لمخيمي البريج والمغازي وسط القطاع، فيما شهدت المناطق الشرقية لمدينة حمد شمالي خانيونس إطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية.

وأطلقت الآليات الإسرائيلية النار صوب خيام النازحين في منطقة بئر 19 بمواصي خانيونس،

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#قطاع غزة #آليات الاحتلال #الإبادة الإسرائيلية

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