اقتحامات ومواجهات في مناطق متفرقة بالضفة والقدس

شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية، فجر الأحد، اقتحامات لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومداهمات لمنازل، تخللت بعضها مواجهات مع الشبان، بالتزامن مع تحركات واعتداءات نفذها مستوطنون في عدد من البلدات.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية فحمة جنوب غرب جنين ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، كما داهمت منزلًا خلال اقتحام بلدة عرابة، حيث أفادت مصادر محلية باعتقال المعلمة رجاء جبر.

وداهمت قوات الاحتلال أحد المنازل خلال اقتحام بلدة اليامون غرب جنين، واقتحمت قرية عرانة شمال شرق المحافظة.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية عورتا جنوب المدينة، بالتزامن مع اقتحام مستوطنين للقرية وأدائهم طقوسًا تلمودية في مقام "العزير".

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس. فيما تصدى الأهالي لهجمات نفذها مستوطنون في بلدة حوارة وقرية أوصرين جنوب نابلس، بينما نفذ مستوطنون جولات استفزازية في منطقة "خلة الحمص" بمسافر يطا جنوب الخليل.

وفي محافظة رام الله، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحام بلدة سلواد شمال شرق المدينة، فيما داهمت القوات عددًا من المنازل خلال اقتحام قرية المغير شمال شرق رام الله.

أما في محافظة بيت لحم، فاستولت قوات الاحتلال على مركبة خلال اقتحام قرية جناتة شرق المدينة.

وفي محافظة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة رأس عطية جنوب المحافظة، بينما شهدت منطقة واد الحصين في الخليل اعتداء مستوطنين على مركبتين، إلى جانب اعتقال شاب خلال الاقتحام.

وداهمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا، في إطار سلسلة الاقتحامات التي طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال المدينة.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: