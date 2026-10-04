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الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

04 أكتوبر 2026 . الساعة 08:19 بتوقيت القدس
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(صورة تعبيرية)

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، الأحد، غائماً جزئياً بوجهٍ عام، معتدلًا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائماً جزئياً بارداً نسبياً في المناطق الجبلية، معتدلا في باقي المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#الطقس #درجات الحرارة

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