مؤتمر مدرب أيرلندا يتحول إلى سجال مع صحفيين إسرائيليين قبل المباراة

تحول المؤتمر الصحفي للآيسلندي هيمير هالغريمسون، مدرب منتخب أيرلندا لكرة القدم، السبت، قبل مباراة "إسرائيل" في دوري الأمم الأوروبية بصربيا الأحد، إلى حالة من الفوضى، بعدما شهد سجالًا حادًا مع صحفيين إسرائيليين.

وانتهى المؤتمر، الذي عقد في مدينة باكا توبولا الصربية، مبكرًا بعدما خرجت الأسئلة عن الإطار الرياضي وتطرقت إلى أمور سياسية، لتتدخل المسؤولة الإعلامية بالاتحاد الأيرلندي لكرة القدم وتؤكد أن المؤتمر مخصص للأسئلة المتعلقة بكرة القدم فقط، وسط غياب ممثل عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وحسب صحيفة "آيريش صن" الأيرلندية، بدأ التوتر عندما وجه صحفي إسرائيلي سؤالًا إلى هالغريمسون بشأن حادثة رحلة "فلاي دبي"، التي شهدت محاولة مزعومة من مساعد الطيار للسيطرة على الطائرة المتجهة إلى إسرائيل، قائلًا: "ماذا تقول عن الأشخاص الذين تدعمهم؟ أيديولوجيتهم مبنية على القتل، ففي هذا الأسبوع فقط حاول أحدهم قتل 100 راكب إسرائيلي، بينهم 27 طفلًا بريئًا وآلاف آخرون".

وقاطعت المسؤولة الإعلامية السؤال، مطالبة بالتركيز على كرة القدم، قبل أن يعود الصحفي نفسه للاستفسار عما إذا كان فين أزاز، لاعب المنتخب الأيرلندي ذي الأصول الإسرائيلية، سيغيب عن المباراة، كما حدث مع الحارس غافين بازونو في المواجهة السابقة.

ورد هالغريمسون بأنه لن يكشف عن التشكيلة الأساسية قبل موعد المباراة، قبل أن يتدخل صحفي إسرائيلي آخر باتهام لاعبي أيرلندا بتوجيه إساءات عنصرية إلى نظرائهم الإسرائيليين خلال المباراة الماضية، مدعيًا أنهم وصفوهم بـ"القرود".

ورفض المسؤول الإعلامي الأيرلندي الاتهام بشكل قاطع، واصفًا إياه بأنه "كلام غير صحيح"، قبل أن يتصاعد التوتر بين الجانبين وينتهي المؤتمر الصحفي.

وكان الاتحاد الأيرلندي قد أعلن في وقت سابق فتح تحقيق داخلي بشأن ادعاءات تعرض مهاجمه آدم إيداه لإساءات عنصرية من جانب مشجعين إسرائيليين خلال المباراة الماضية، كما وردت تقارير عن الاشتباه في تعرض لاعب آخر للإساءة.

وفي هذا السياق، أشارت تقارير إعلامية إلى أن زميل إيداه، جايسون مولومبي، لفت انتباه الحكم إلى الواقعة خلال المباراة، دون أن يحدد طبيعة الإساءة بصورة صريحة، فيما لم يسمع المسؤولون ما قيل بأنفسهم، وهو ما حال دون اتخاذ إجراء فوري داخل الملعب.

وكان جون مارتن، المدير الرياضي للاتحاد الأيرلندي، قد أقر الأربعاء بأن اللاعبين لم يتلقوا تذكيرًا ببروتوكولات الإبلاغ عن الحوادث العنصرية، رغم وجود مخاوف سابقة بشأن سلوك بعض المشجعين الإسرائيليين.

وعقب إنهاء المؤتمر، واصل هالغريمسون لقاءه مع وسائل الإعلام الأيرلندية في جلسة منفصلة داخل غرف الملابس، بعيدًا عن الصحفيين الإسرائيليين.

وتأتي هذه التطورات في ظل أجواء متوترة تسبق المواجهة الثانية بين المنتخبين، بعدما قرر الاتحاد الأيرلندي نقل المباراة من ملعب "أفيفا" في دبلن إلى مدينة باكا توبولا الصربية، خشية تعطلها بسبب الاحتجاجات المرتقبة على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكان لاعبو أيرلندا قد ارتدوا شارات سوداء خلال مواجهة المنتخبين الأحد الماضي في مدينة ديبريشن المجرية، كما أظهرت لقطات تلفزيونية انحناء اللاعبين برؤوسهم إلى الأرض أثناء عزف النشيد الإسرائيلي، فيما استُثني فين أزاز من هذه الخطوة بحسب التقارير.

وحقق المنتخب الأيرلندي الفوز بنتيجة 3-0، لكن المواجهة لم تنتهِ دون سجال، بعدما نُقل عن مدافع إيفرتون جيك أوبراين توجيهه انتقادات إلى لاعبي إسرائيل بشأن ما يحدث في غزة، قائلًا: "عار عليكم لما تفعلونه في غزة، أنتم تستحقون الخسارة".

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين: