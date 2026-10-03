5 انتصارات وتعادل في افتتاح منافسات بطولة "كأس الألف شهيد"

حققت أندية شباب الزيتون، وخدمات خانيونس، والصلاح، والترابط، والاستقلال الفوز في افتتاح منافسات بطولة كأس الألف شهيد للفرعين، بينما فرض التعادل الإيجابي نفسه على مباراة اتحاد الشجاعية وحطين.

وعلى ملعب نادي فلسطين ولحساب المجموعة الأولى تعادل اتحاد الشجاعية وحطين بنتيجة (2/2) في مباراة مثيرة بين الفريقين، سجل هدفي الشجاعية أحمد الزق وعمر العرعير، وأحرز هدفي حطين محمد العيماوي ومحمد عطية.

وعلى نفس الملعب وضمن منافسات المجموعة الخامسة حقق شباب الزيتون فوزاً مفاجئاً على حساب خدمات جباليا بنتيجة (2/4)، سجل رباعية الأول عطا قزعاط 3 أهداف، ورائد نعيم، بينما أحرز للثاني يوسف عيسى وعبد الله جبر.

أدار المبارتان طاقم تحكيم مكون من محمود أبو حصيرة، محمود الصواف، إبراهيم الشيخ خليل.

وعلى ملعب نادي اتحاد دير البلح ولحساب المجموعة الأولى خطف خدمات خانيونس فوزاً صعباً على شباب معن بهدف نظيف سجله اللاعب إسماعيل صيدم.

وفي نفس المجموعة تغلب الصلاح على المصدر (2/3)، أحرز للصلاح يوسف أبو ظاهر هدفين و محمود أبو شمالة، وسجل للمصدر أحمد أبو رويس هدفين.

وأدار المبارتات طاقم تحكيم مكون من فايز عمران، أحمد شبير، خالد ابو الخير..

وعلى ملعب نادي خدمات دير البلح ولحساب المجموعة الثانية حقق الترابط فوزاً كبيراً على الأمل (1/5)، سجل للأول محمود خطاب هدفين، ومحمد ابو ظاهر، وقصي أبو ماضي، ورأفت شراب ذاتي، وسجل هدف الأمل الوحيد حسين العديني.

وفي نفس المجموعة تفوق الاستقلال على الرباط بنتيجة(2/4) ، سجل للاستقلال محمود أبو عيادة 3 أهداف، وعبد الرحمن الزاملي، واحرز للرباط عبد الرحمن أبو يوسف وحسن شلبي.

أدار المبارتان طاقم تحكيم مكون من محمد أبو شهلا، فادي السمهوري، حازم الصوفي.

وتستكمل مباريات البطولة غدا الأحد، حيث تقام مباراتان على ملعب نادي فلسطين، تجمع الأولى بين شباب جباليا وفلسطين، بينما يواجه غزة الرياضي نظيره بيت حانون الأهلي.

وعلى ملعب فلسطين بالنصيرات، يلعب خدمات البريج مع شباب المغازي، بينما يواجه خدمات النصيرات منافسه أهلي البريج .

وعلى ملعب اتحاد دير البلح يتنافس خدمات رفح مع خدمات المغازي، في يحتضن ملعب خدمات دير البلح مباراة شباب رفح وخدمات دير البلح.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: