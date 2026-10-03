(إيباك) تخطط لإنفاق 233 مليون دولار ضد مرشحين يعارضون نتنياهو

قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز إن "لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية" (إيباك) المؤيدة لإسرائيل تخطط لإنفاق 233 مليون دولار لهزيمة مرشحين يعارضون حكومة رئيس وزراء الاحتلال المجرم بنيامين نتنياهو في الانتخابات النصفية الأمريكية.

وأضاف في منشور له على منصة شركة "إكس"، أن (إيباك) أنفقت 33 مليون دولار بهدف إلحاق الهزيمة بعبد الرحمن السيد في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بولاية ميشيغان، في أغسطس/ آب الماضي.

وأشار إلى أن اللوبي المؤيد لإسرائيل لم ينجح في إلحاق الهزيمة بـ"السيد".

وذكر أن (إيباك) تخطط لإنفاق 233 مليون دولار لهزيمة المرشحين الذين يجرؤون على رفع أصواتهم ضد حكومة نتنياهو المتطرفة في الانتخابات، لكنهم سيواصلون الخسارة.

وجدد ساندرز كذلك دعوته إلى إنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.

ومن المرتقب أن تشهد الولايات المتحدة انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

المصدر / الناصرة/ فلسطين أون لاين: