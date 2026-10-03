نتنياهو يهاجم حكومة بريطانيا: تتصرف كـ"دولة مارقة"

هاجم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حكومة بريطانيا بأنها تتصرف كـ"دولة مارقة"، مهاجما سياستها تجاه "تل أبيب"، وذلك في مفارقة مع الدور التاريخي للندن التي أصدرت عام 1917 "وعد بلفور" الداعم لإقامة "وطن قومي للشعب اليهودي" في فلسطين.

وفي مقابلة مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نُشرت السبت، قال نتنياهو إن سياسة حكومة رئيس الوزراء آندي بيرنهام تجاه "إسرائيل" تمثل، وفق وصفه، "نفاقا لا يمكن تصوره"، واتهمها بالتصرف "كدولة مارقة".

وركز نتنياهو انتقاداته على إجراءات بريطانية اتخذت خلال الأسابيع الماضية ضد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب تشديد القيود على صادرات قد تستخدمها إسرائيل.

وفي 8 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت الحكومة البريطانية إجراءات جديدة ضد الاستيطان، بينها التوجه لحظر استيراد منتجات المستوطنات، وفرض قيود على أفراد وشركات تدعم أو تسهل أو تستفيد من النشاط الاستيطاني.

كما أكدت لاحقا أنها علقت أو رفضت أكثر من 80 ترخيص تصدير إلى "إسرائيل"، وأنها سترفض طلبات تصدير تسهم ماديا في استمرار الاحتلال.

وفي المقابلة، ادعى نتنياهو أن الاستخبارات الإسرائيلية قدمت إلى بريطانيا معلومات ساعدت في إحباط هجوم محتمل على قاعدة "فيرفورد" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، التي تستخدمها القوات الأمريكية.

المصدر / الناصرة/ فلسطين أون لاين: