"فلسطين حرة".. زاك برايان يثير التفاعل بقميصه في حفل بأمريكا

أثار المغني وكاتب الأغاني الأمريكي زاك برايان تفاعلا على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر على مسرح ملعب "جيليت" في مدينة فوكسبورو بولاية ماساتشوستس، مرتديا قميصا أسود يحمل عبارة "Free Palestine" (فلسطين حرة)، وذلك بعد أسابيع من استبعاد مغني الراب ماكليمور من جولة إد شيران، عقب جدل أثارته مواقفه وتصريحاته المؤيدة للفلسطينيين.

وأظهرت مقاطع مصورة برايان مرتديا القميص خلال الليلة الأولى من حفلين يحييهما في الملعب، كما ظهر عدد من أعضاء فرقته بملابس تحمل رسائل داعمة لفلسطين.

Zach Bryan and his band wore “Free Palestine shirts while performing at Gillette Stadium tonight. pic.twitter.com/EcMrGBxJDG — ryan 🤿 (@scubaryan_) October 3, 2026

وجاء ظهور برايان في الملعب بعد أسابيع من الجدل الذي أثاره استبعاد ماكليمور، الذي كان مقررا أن يشارك في افتتاح حفلات جولة "Loop Tour" للمغني إد شيران في الولايات المتحدة.

Country singer Zach Bryan wore a “Free Palestine” shirt at his Gillette Stadium show in Massachusetts. pic.twitter.com/1sFUj1IF4c — Pop Crave (@PopCrave) October 3, 2026

وخلال حفل أُقيم في 4 سبتمبر/أيلول بملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي، أعلن ماكليمور دعمه للفلسطينيين، وهتف "Free Palestine"، كما أدى أغنيته الاحتجاجية "Hind’s Hall"، التي تتناول الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في جامعة كولومبيا، وعرض خلال فقرته صورا مرتبطة بالحرب في غزة.

وأعقب ذلك جدل واسع بشأن مشاركة ماكليمور في بقية حفلات الجولة، قبل أن يعلن استبعاده منها.

المصدر / وكالات