أزمة تهدد ودية الأرجنتين وبوركينا فاسو

متابعة/ فلسطين أون لاين:

باتت الودية المرتقبة بين الأرجنتين وبوركينا فاسو مهددة، بسبب أزمة مفاجئة عطّلت سفر المنتخب الأفريقي إلى العاصمة الأرجنتينية قبل ساعات من موعد المباراة.

وكان من المقرر أن تصل بعثة بوركينا فاسو إلى بوينس آيرس في وقت مبكر، إلا أن الفريق بقي في الدار البيضاء بالمغرب بعد إلغاء رحلة السفر وإعادة ترتيب برنامج الرحلة.

وبحسب تقارير إعلامية، لم تقتصر الأزمة على الجانب اللوجستي، إذ أبدى عدد من لاعبي بوركينا فاسو تحفظات بشأن ظروف السفر والترتيبات المتفق عليها، وسط مطالب بتوفير ظروف مختلفة للرحلة، ما أدى إلى تأخر التحرك نحو الأرجنتين.

وتحركت الجهات المسؤولة في بوركينا فاسو، بما فيها الاتحاد ووزارة الرياضة وسفارة البلاد في المغرب، لمحاولة حل الأزمة وتأمين وصول المنتخب إلى الأرجنتين في الوقت المناسب.

وتُقام المباراة المقررة على ملعب مونومنتال ضمن برنامج المنتخب الأرجنتيني في فترة التوقف الدولي، لكن التأخر الكبير في سفر المنتخب الأفريقي وضع إقامة اللقاء في دائرة الشك قبل أن تتضح الصورة النهائية بشأن وصول البعثة.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات