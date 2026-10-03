مفاجأة في ملف نيغريرا .. لماذا أدرج ريال مدريد صورًا من ديربي العاصمة؟

متابعة/ فلسطين أون لاين:

كشفت تقارير إسبانية عن تفاصيل جديدة بشأن الوثائق التي أرسلها ريال مدريد إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» في إطار ملف قضية نيغريرا، والتي تتعلق بالمدفوعات التي أجراها برشلونة لشركات مرتبطة بخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، نائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية سابقًا.

وبحسب ما تم تداوله، فإن الملف الذي قدمه النادي الملكي لا يقتصر على المدفوعات التي تعود إلى الفترة بين 2001 و2018، بل يتضمن أيضًا مواد ووثائق مرتبطة بالتحكيم في السنوات الأخيرة.

ومن بين المواد التي أثارت الانتباه، صور ولقطات من ديربي مدريد الذي جمع ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في 20 سبتمبر/أيلول الماضي، وهي المباراة التي انتهت بفوز أتلتيكو 2-1 وشهدت جدلًا واسعًا حول بعض القرارات التحكيمية.

ويأتي إدراج هذه المواد في سياق أوسع للملف الذي قدمه ريال مدريد، إذ سبق أن أعلن النادي أنه جمع وثائق تتناول جوانب متعددة من منظومة التحكيم الإسبانية، وليس فقط تفاصيل المدفوعات محل التحقيق.

وتبقى النقطة اللافتة هي سبب إدراج أحداث تحكيمية حديثة، بينها ديربي مدريد، ضمن ملف يتعلق أساسًا بمدفوعات برشلونة لنيغريرا؛ وهي مسألة تحتاج إلى توضيح من الجهة التي أعدت الملف أو من ريال مدريد نفسه بشأن العلاقة التي يرى النادي أنها تربط هذه الوقائع بموضوع التحقيق.

وكان «يويفا» قد أكد مؤخرًا استلامه كمية كبيرة من الوثائق التي قدمها ريال مدريد، موضحًا أن مفتشي الأخلاقيات والانضباط سيأخذونها بعين الاعتبار ضمن التحقيق القائم بالفعل.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات