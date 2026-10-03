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رياض محرز في طريقه للدوري القطري

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رياض محرز في طريقه للدوري القطري

03 أكتوبر 2026 . الساعة 14:27 بتوقيت القدس
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رياض محرز في طريقه للدوري القطري
متابعة/ فلسطين أون لاين:

اقترب النجم الجزائري رياض محرز من الانتقال إلى صفوف نادي الشمال القطري، بعد التوصل إلى اتفاق بشأن انتقاله إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

وتأتي الصفقة لتفتح أمام محرز صفحة جديدة في مسيرته الكروية، بعدما خاض تجارب بارزة في الملاعب الأوروبية، أبرزها مع ليستر سيتي ومانشستر سيتي في إنجلترا، وكذلك مع الأهلي السعودي والمنتخب الجزائري.

ومن المتوقع أن يشكل انضمام محرز إضافة لافتة لنادي الشمال، في ظل الخبرة الكبيرة التي يمتلكها اللاعب على المستويين العربي والدولي.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات
#رياضة #رياض محرز #الدوري القطري #كورة

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