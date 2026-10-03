شهيد وإصابات في غارات للاحتلال على بيت لاهيا شمال غزة

استشهد شاب وأصيب آخرون، اليوم السبت، في غارتين نفذتهما طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل ومجموعة من المواطنين في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت ظهر اليوم مجموعة من المواطنين قرب دوار عباس الكيلاني في منطقة الشيماء ببيت لاهيا، ما أدى إلى استشهاد محمود إبراهيم عليان (35 عامًا).

وفجر اليوم، استهدفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في الطابق الأرضي من عمارة الأصالة قرب دوار حيدر غربي مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين، بينهم أربع نساء، وإصابة آخرين.

وفي حادث منفصل، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال في منطقة الدوار الغربي ببيت لاهيا، ونقل إلى المستشفى الميداني الأميركي في شمال القطاع.

وفي جنوب القطاع، قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرقي خان يونس ومخيم البريج وغربي رفح، بالتزامن مع إطلاق الآليات الإسرائيلية النار في عدد من المناطق، فيما أطلقت مروحيات الاحتلال النار غربي رفح وشرقي خان يونس.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصعيد الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، مع استمرار القصف وإطلاق النار في مناطق مختلفة من قطاع غزة، إلى جانب عمليات نسف المنازل في المناطق الشرقية والشمالية.

المصدر / فلسطين أون لاين