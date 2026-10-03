أعلى مدربي المنتخبات أجراً في العالم لعام 2026: أنشيلوتي بالصدارة وزيدان يصنع المفاجأة

محمد زقوت

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية باستمرار نحو رواتب وأجور المديرين الفنيين لأبرز المنتخبات الوطنية، بوصفها انعكاساً لقيمة وحجم طموحات الاتحادات الكبرى. وفي أحدث تقرير أوردته صحيفة «بيلد» الألمانية واستناداً إلى بيانات إحصائية عالمية واسعة النطاق، تصدر الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، قائمة أعلى مدربي المنتخبات أجراً في العالم.

صدارة برازيلية وحضور ألماني وأرجنتيني قوي

يتربع كارلو أنشيلوتي على عرش المدربين الأعلى أجراً بتقاضيه راتباً سنوياً تقديرياً يصل إلى نحو 10 ملايين يورو، إثر توليه القيادة الفنية لـ«السيليساو» في خطوة تعكس رغبة الكرة البرازيلية العريقة في استعادة الهيمنة العالمية.

وفي المركز الثاني، يبرز اسم الألماني يورغن كلوب، مدرب منتخب ألمانيا الجديد والذي تولى المهمة خلفاً لمواطنه يوليان ناغلسمان، براتب سنوي يقدّر بنحو 7 ملايين يورو. بينما حل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية، في المركز الثالث بـ 6.8 ملايين يورو سنويًا، متفوقًا بفارق طفيف على الألماني توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا الذي جاء رابعاً بنحو 6 ملايين يورو.

إليك قائمة بأسماء وترتيب أعلى مدربي المنتخبات أجراً في العالم لعام 2026، من المركز الأول وحتى العاشر:

المركز الأول: المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي (منتخب البرازيل) – براتب سنوي تقديري يبلغ 10 ملايين يورو.

المركز الثاني: المدرب الألماني يورغن كلوب (منتخب ألمانيا) – براتب سنوي تقديري يبلغ 7 ملايين يورو.

المركز الثالث: المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو (منتخب الولايات المتحدة الأمريكية) – براتب سنوي تقديري يبلغ 6.8 ملايين يورو.

المركز الرابع: المدرب الألماني توماس توخيل (منتخب إنجلترا) – براتب سنوي تقديري يبلغ 6 ملايين يورو.

المركز الخامس: المدرب الإسباني لويس دي لا فوينتي (منتخب إسبانيا) – براتب سنوي تقديري يبلغ 5 ملايين يورو.

المركز السادس: المدرب البرتغالي جورجي جيسوس (منتخب البرتغال) – براتب سنوي تقديري يبلغ 4 ملايين يورو.

المركز السابع: المدرب الفرنسي زين الدين زيدان – براتب سنوي تقديري يبلغ 3.6 ملايين يورو.

المركز الثامن: المدرب تشافي – براتب سنوي تقديري يبلغ 3 ملايين يورو.

المركز التاسع: المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني (منتخب الأرجنتين) – براتب سنوي تقديري يبلغ 2.3 مليون يورو.

المركز العاشر: المدرب رالف رانغنيك – براتب سنوي تقديري يبلغ 2 مليون يورو.





تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام والرواتب تبقى تقديرية وتتفاوت بحسب المصادر وطريقة حساب المكافآت والعقود الرسمية التي تبرمها الاتحادات الرياضية الوطنية، مما يجعلها مؤشراً هاماً لحجم الاستثمار المالي في الإدارة الفنية للمنتخبات العالمية الكبرى.

المصدر / فلسطين أون لاين+مواقع الإلكترونية