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مركز: اعتقال مواطن أثناء عودته عبر معبر رفح "تطور خطير"

02 أكتوبر 2026 . الساعة 19:54 بتوقيت القدس
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الشاب المعتقل محمد الشوربجي (24 عاما).

وصف المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي للمواطن محمد جهاد الشوربجي (24 عاماً) من سكان مخيم النصيرات، أثناء عودته من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، تطور خطير.

وأكد المركز، في بيان، الجمعة، أن اعتقال الشوربجي يثير مخاوف جدية من تحول معبر رفح إلى مصيدة للفلسطينيين العائدين إلى عائلاتهم.

وشدد على حق الفلسطيني في العودة والسفر والتنقل يجب ألا يتحول إلى رحلة محفوفة بخطر الاعتقال والاحتجاز.

وتساءل المركز عن دور البعثة الأوروبية في معبر رفح ومسؤوليتها في متابعة اعتقال المسافرين وضمان سلامة المواطنين أثناء العبور.

ولفت إلى أن وجود بعثة دولية يجب أن يقترن بضمانات حقيقية لحماية المسافرين وعدم تعرضهم للاعتقال أو التضييق.

وطالب المركز بالكشف الفوري عن مكان احتجاز الشوربجي ووضعه الصحي والقانوني، وتمكين محامٍ من التواصل معه والإفراج عنه.

 

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#قطاع غزة #معبر رفح البري #البعثة الأوروبية

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