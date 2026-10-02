45 عملا مقاوما في الضفة والقدس خلال أسبوع

رصد مركز معلومات فلسطين "معطى" 45 عملاً مقاوماً وشعبياً في الضفة والقدس المحتلتين، خلال الفترة الممتدة من 25 أيلول/سبتمبر وحتى 1 تشرين الأول/أكتوبر 2026، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون تصعيد الاعتداءات بحق الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم.

وأوضح المركز، في تقرير إحصائي، الجمعة، أن الحصيلة الأسبوعية توزعت على 31 مواجهة بأشكال متعددة، و11 عملية تصدٍ لاعتداءات المستوطنين، ومظاهرتين، إلى جانب عملية واحدة استهدفت مركبة لمستوطنين.

وتأتي هذه الحصيلة بعد أسبوع شهد استمرار الاقتحامات والاعتداءات في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية، بالتزامن مع تصاعد هجمات المستوطنين على القرى والتجمعات الفلسطينية، ولا سيما في مناطق رام الله ونابلس والخليل وجنين وبيت لحم.

وشهدت الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال أيلول/سبتمبر الماضي تصاعدًا في أعمال المقاومة والمواجهات الميدانية، إذ وثق مركز "معطى" 190 عملًا مقاومًا، بينها 13 عملية نوعية و177 فعالية ضمن المقاومة الشعبية.

وشملت العمليات النوعية أربع عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة، وأربع عمليات دهس أو محاولة دهس، وعمليتي طعن أو محاولة طعن، إلى جانب إحراق مركبة لمستوطنين وإلحاق أضرار بمركبتين. وأسفرت هذه العمليات، وفق المركز، عن مقتل مستوطن وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة.

وفي جانب المقاومة الشعبية، رصد "معطى" 133 مواجهة مع قوات الاحتلال، و37 حالة تصدٍ لاعتداءات المستوطنين، إضافة إلى إلقاء زجاجة حارقة وتنظيم ست مسيرات ومظاهرات.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما يشمل الاقتحامات والاعتقالات وإغلاق الطرق وتشديد الحواجز والتوسع الاستيطاني، الأمر الذي أبقى المشهد الميداني في حالة توتر متواصل خلال الشهر الماضي.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: