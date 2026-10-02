بعد إقبال واسع.. نفاد تذاكر جولة "فلسطين حرة" لماكليمور

بعد إقبال واسع عليها، نفدت تذاكر حفلات جولة "فلسطين حرة" لمغني الراب الأمريكي ماكليمور، الذي خصص عائداتها لمؤسسات داعمة للشعب الفلسطيني.

ويأتي ذلك عقب استبعاده من جولة المغني البريطاني إد شيران بسبب تصريحاته الداعمة لفلسطين.

وأشار ماكليمور في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الجمعة، إلى نفاد تذاكر الحفلات الثلاث ضمن الجولة في فترة قصيرة.

وقال: "نظمنا هذه الحفلات بسرعة إيمانا منا بأن الموسيقيين يمكنهم التضامن مع فلسطين، واستغلال المسرح لجمع التبرعات، وإظهار كيف يكون العمل الجماعي".

وأضاف: "عندما يحاول من هم في السلطة إسكات دعواتنا للحرية، فإن الفن سيكون دائما أسلوبا للمقاومة".

وكان الرابر الأمريكي ماكليمور قد استُبعد من الحفلات المتبقية ضمن جولة المغني إد شيران في الولايات المتحدة عقب توجيهه رسائل دعم لفلسطين.

وعقب استبعاد ماكليمور، أعلن الفنانون المشاركون في افتتاح حفلات شيران انسحابهم أيضا من الجولة، فيما تعرض شيران، صاحب الجولة، لانتقادات واسعة بسبب صمته تجاه الإبادة الجماعية في غزة.

وبدأ ماكليمور، الحائز على جائزة غرامي، مسيرته الموسيقية مطلع الألفية واشتهر بأغنية "ثريفت شوب".

وبرز بمواقفه المتضامنة مع الفلسطينيين عقب بدء "إسرائيل" حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.





وأكد دعمه لفلسطين خلال حفله الموسيقي بألمانيا في 2 يونيو/ حزيران 2024.

كما طرح في 20 سبتمبر/ أيلول 2024 أغنيته الجديدة "هندس هول 2" بالتعاون مع عدد من الفنانين الفلسطينيين لدعم غزة، معلنا تخصيص كامل أرباحها لصالح وكالة "غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (الأونروا).

وأغنية "هندس هول" أي "قاعة هند" تشير إلى قاعة في جامعة كولومبيا كانت تسمى "قاعة هاملتون" وأطلق عليها الطلاب أثناء الاحتجاجات اسم "قاعة هند" نسبة إلى الطفلة الفلسطينية هند رجب، البالغة من العمر 6 أعوام، والتي قتلت بنيران الجيش الإسرائيلي بعدما ظلت عالقة داخل سيارة مع أفراد من عائلتها في غزة.

المصدر / نيويورك/ فلسطين أون لاين: