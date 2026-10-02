الفدائي الكبير يكتفي بخماسية في شباك التنين الصيني

حقق منتخبنا الوطني لكرة القدم، الجمعة، فوزا كبيرا ومستحقا على مستضيفه منتخب الصين بخماسية نظيفة، في أول انتصار تاريخي للفدائي على الصين في تاريخ مواجهاتهما الستة.

وجاءت خماسية الفدائي خلال شوطي اللقاء، عبر نجمه الوافد الجديد أسد الحملاوي الذي سجل هدفين، ومثلهما لنجم وهداف فلسطين التاريخي عدي الدباغ، فيما أضاف البديل أحمد القاق الهدف الخامس.

وبهذا الانتصار، يختتم منتخبنا معسكره في الصين بنتائج لافتة، حيث استهله بالتعادل مع نيوزيلندا بهدفين لمثلهما، قبل أن يكتسح منتخب طاجيكستان بأربعة أهداف لهدفين.

وأنهى الفدائي الشوط الأول لصالحه بثلاثية نظيفة، افتتحها الحملاوي بعد عرضية خالد أبو الهيجا في الدقيقة 16، وعاد اللاعب نفسه وسجل الهدف الثاني له وللمنتخب في الدقيقة 22، بطريقة جميلة من كرة متقنة من أبو الهيجا، انفرد على إثرها بحارس الصين وراوغه وسدد الكرة بسهولة في شباكه.

وفي الوقت الإضافي من زمن الشوط الأول، سجل الدباغ الهدف الثالث من تسديدة قوية زاحفة من خارج صندوق الجزاء على يمين الحارس، رافعا رصيده إلى 20 هدفا مع منتخبنا الوطني.

وكان لاعبو الفدائي قادرين على تسجيل مزيد من الأهداف خلال الشوط، لكن تسرعهم وتألق الحارس الصيني حرماهم من ذلك، ولم تلح لمنتخب الصين سوى فرصة حقيقية واحدة خلال الشوط الأول، بعد انفراد تألق الحارس رامي حمادة في إبعادها.

ولم تمر سوى دقائق على بداية الشوط الثاني حتى سجل المتميز عدي الدباغ الهدف الرابع من تسديدة من داخل صندوق الجزاء.

وحرم القائم وتألق الحارس حمادة منتخب الصين من تسجيل أي هدف، رغم الفرص العديدة التي لاحت لهم خلال الشوط الثاني، الذي شهد تحسنا كبيرا في الأداء بعد التغييرات الكبيرة التي أجراها مدرب منتخب الصين.

وكما الشوط الأول، شهد الوقت الإضافي الهدف الخامس للفدائي، بعد تسديدة قوية من البديل آدم كايد تصدى لها الحارس الصيني، وعادت إلى البديل الآخر أحمد القاق الذي أكملها في الشباك.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين: