الصحة العالمية: "إسرائيل" تعرقل إدخال المساعدات والإمدادات الطبية إلى غزة

أكدت منظمة الصحة العالمية أن القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات والإمدادات الطبية إلى قطاع غزة تعرقل الاستجابة الصحية وتفاقم الأزمة الإنسانية، في ظل استمرار الحاجة الملحة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود.

وأوضحت المنظمة العالمية، في بيان، الجمعة، أن القيود المفروضة على حركة المساعدات عبر معبر "كرم أبو سالم" تعيق وصول الإمدادات الحيوية إلى سكان القطاع، مشيرة إلى أن الشحنات الطبية لا تزال تواجه عراقيل تحول دون إدخالها إلى غزة، في حين يقتصر السماح على دخول الوقود.

وبينت أن فرقها أنزلت شحنات من الإمدادات الطبية عند المعبر، لكنها لم تحصل على الإذن اللازم لجمعها وإدخالها إلى القطاع، ومن بينها نحو 50 سريراً للعناية المركزة، إضافة إلى 170 شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية الحيوية.

وأكدت أن هذه القيود تأتي في وقت تعاني فيه المنظومة الصحية في غزة من نقص حاد في الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية، ما يحد من قدرة المستشفيات والمراكز الصحية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للسكان.

وفي السياق، حذرت المديرة الإقليمية لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية حنان بلخي، من أن القيود الإسرائيلية المستمرة على إدخال المساعدات الطبية تعرقل الاستجابة الصحية في غزة، مشيرة إلى أن تدهور الوضع لم يعد مرتبطاً بالهجمات وحدها، بل بات يشمل أيضاً عرقلة الوصول إلى الخدمات الصحية، بما يهدد حياة السكان.

وقالت بلخي إن انتشار الأمراض في غزة قد يشكل خطراً على المنطقة بأكملها، في ظل تدهور الظروف الصحية والإنسانية واستمرار القيود على وصول الإمدادات والخدمات الطبية.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن استمرار هذه القيود يفاقم الضغوط على القطاع الصحي، الذي يواجه أصلاً نقصاً في الأدوية والمعدات والقدرات التشغيلية، ويزيد من صعوبة توفير الرعاية للمرضى والجرحى في ظل تصاعد الاحتياجات الصحية.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: