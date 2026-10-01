14 مؤسسة تخاطب 25 زعيمًا عربيًا وإسلاميًا لإنقاذ الأقصى

وجّهت 14 مؤسسة وهيئة عربية وإسلامية رسائل إلى 25 زعيمًا من قادة الدول العربية والإسلامية، دعتهم فيها إلى التحرك العاجل واستخدام أوراق الضغط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والقانونية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك وحماية هويته الإسلامية.

وجاءت الرسائل عقب مشاركة المؤسسات في "اللقاء العاجل لنصرة الأقصى في مواجهة العدوان"، الذي عُقد في 26 سبتمبر/أيلول الماضي عبر منصة "زوم"، لبحث المخاطر التي تهدد المسجد وسبل التحرك لنصرته.

وتضم الجهات الموقعة مؤسسة القدس الدولية، والائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين، والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وهيئة علماء فلسطين، إلى جانب عدد من المؤسسات والائتلافات العربية والإسلامية المعنية بالقدس وفلسطين.

وحذرت المؤسسات من أن المسجد الأقصى يمر بمرحلة خطرة، في ظل ما وصفته بسعي حكومة الاحتلال ومنظمات "الهيكل" وشرطة الاحتلال إلى تسريع خطوات فرض السيطرة الإسرائيلية عليه وتغيير هويته الإسلامية.

وقالت إن الاعتداءات تستند إلى مسارات متكاملة، تشمل السعي إلى فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد، والسماح بأداء الطقوس اليهودية العلنية والجماعية في باحاته، إلى جانب تقويض دور الأوقاف الإسلامية وإحلال إدارة تابعة للاحتلال للتحكم بشؤون المسجد وصيانته.

وأكدت المؤسسات أن هذه الإجراءات تستهدف تغيير هوية المسجد الأقصى، محذرة من استغلال مواسم الأعياد والمناسبات اليهودية لتصعيد الاعتداءات على المسجد وروّاده.

وطالبت المؤسسات قادة الدول العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتهم تجاه القدس والمسجد الأقصى، وتنسيق التحرك السياسي والدبلوماسي والقانوني، واستخدام أدوات الضغط المتاحة لوقف الاعتداءات وتوفير الحماية للمسجد.

كما دعت إلى دعم الفلسطينيين المرابطين والمدافعين عن حرمة الأقصى، معربة عن أملها في إطلاق تحرك عربي وإسلامي عاجل للدفاع عن المسجد وحماية مكانته الدينية.

وكان اللقاء الذي نظمته مؤسسة القدس الدولية بالتعاون مع الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين قد انتهى إلى الاتفاق على إطلاق حملة مشتركة بين عدد من المؤسسات والهيئات العربية والإسلامية لنصرة المسجد الأقصى في ظل ما يتعرض له من اعتداءات.

المصدر / فلسطين أون لاين