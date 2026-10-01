أبو سلمية: شتاء غزة ينذر بكارثة صحية

حذر مدير مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، محمد أبو سلمية، من تداعيات فصل الشتاء على سكان القطاع، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية واستمرار القصف والاستهدافات الإسرائيلية، مشيرًا إلى افتقار مئات الآلاف من النازحين إلى مقومات الحماية من البرد.

وقال أبو سلمية، في تصريحات صحفية الخميس، إن مجمع الشفاء استقبل خلال الساعات الـ48 الماضية أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى، موضحًا أن معظم المصابين وصلوا في حالات خطرة، بينهم مصابون بإصابات بالغة وحالات بتر في الأطراف.

وأضاف أن انخفاض درجات الحرارة يتزامن مع استمرار معاناة مئات الآلاف من النازحين الذين يعيشون في خيام مهترئة تفتقر إلى وسائل التدفئة وغاز الطهي والمياه الصالحة للشرب، الأمر الذي يزيد مخاطر تفشي الأمراض وتفاقم الأوضاع الصحية.

وأشار مدير المجمع إلى بدء تسجيل ارتفاع ملحوظ في الإصابات بالتهابات الجهاز التنفسي والرئة والنزلات المعوية، ولا سيما بين الأطفال، محذرًا من استمرار تداعيات الظروف المعيشية المتدهورة في القطاع.

وأكد أن المنظومة الصحية في غزة تعاني نقصًا حادًا في الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب عجز كبير في أسرّة الرعاية والعناية المركزة، في ظل الأضرار الواسعة التي لحقت بالمستشفيات والمرافق الصحية جراء الحرب.

ودعا أبو سلمية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لضمان إدخال المساعدات الطبية والدوائية، ومواد التدفئة والخيام والشوادر، والمستلزمات الضرورية لإيواء السكان وإغاثتهم، والعمل على الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في القطاع.

وتأتي تحذيراته في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل القصف وإطلاق النار واستهداف الفلسطينيين، بالتزامن مع تضرر أعداد كبيرة من المنازل ومراكز الإيواء، واضطرار أعداد واسعة من النازحين إلى العيش في خيام ومساكن مؤقتة تفتقر إلى الحماية اللازمة مع دخول فصل الشتاء.

المصدر / فلسطين أون لاين