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"فلسطين أون لاين" يطلق ملفًا خاصًا لمواكبة الانتخابات الفلسطينية

01 أكتوبر 2026 . الساعة 17:58 بتوقيت القدس
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موقع "فلسطين أون لاين" التابع لصحيفة "فلسطين" يطلق ملفًا خاصًا لمواكبة الانتخابات الفلسطينية 2026

أطلق موقع "فلسطين أون لاين" التابع لصحيفة "فلسطين" ملفًا خاصًا لمواكبة الانتخابات الفلسطينية، المقرر انطلاقها يوم السبت 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، ضمن تغطية إعلامية شاملة ترصد مراحل العملية الانتخابية وتطوراتها المختلفة.

ويأتي إطلاق الملف في إطار اهتمام "فلسطين أون لاين" بمواكبة الاستحقاق الانتخابي، وتسليط الضوء على أبرز تفاصيله وتفاعلاته، وما يحمله من أهمية على صعيد المشهد الفلسطيني.

ويضم الملف مواد صحفية وإعلامية متنوعة، تشمل التقارير والتحليلات والمقابلات، إلى جانب التغطيات المصورة ومقاطع الفيديو والإنفوجرافيك، بما يتيح للقراء متابعة مستجدات الانتخابات وتفاصيلها أولًا بأول.

وخصص الموقع مساحة بارزة للملف على واجهته الإلكترونيّة، فيما تتواصل التغطية عبر منصات الصحيفة المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمن مواكبة متكاملة لمراحل العملية الانتخابية وفعالياتها.

ويؤكد "فلسطين أون لاين" التزامه بتقديم تغطية مهنية وشاملة للانتخابات، تستند إلى الدقة والموضوعية وسرعة نقل المستجدات، بما يواكب اهتمام الجمهور الفلسطيني بهذا الاستحقاق.

المصدر / فلسطين أون لاين
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