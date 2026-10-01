جريمة جديدة للمستوطنين.. حماس تنعى شهيد ياسوف

قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، إن استشهاد المواطن مشهور ياسين (51 عامًا) برصاص المستوطنين خلال هجومهم على بلدة ياسوف شرق سلفيت، يمثل جريمة جديدة تضاف إلى سجل اعتداءات المستوطنين المتصاعدة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ونعى مرداوي الشهيد ياسين، مؤكدًا أن هجمات المستوطنين على البلدات والقرى الفلسطينية، وما يرافقها من إطلاق نار واعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، تجري في ظل حماية قوات الاحتلال وتوفير الغطاء لها، بما يؤكد وحدة العدوان وتكامل أدواره بين قوات الاحتلال والمستوطنين.

ودعا أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى التكاتف والتصدي لهجمات المستوطنين، وحماية القرى والبلدات والمزارعين، وإفشال محاولات فرض واقع جديد على الأرض، مشددًا على أن مواجهة هذه الاعتداءات مسؤولية وطنية تتطلب مزيدًا من الوحدة والتلاحم الشعبي.

وحذر القيادي في حماس من تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، داعيًا إلى تصعيد وسائل المقاومة للتصدي لهذه الاعتداءات وحماية الفلسطينيين وأرضهم.

وجاءت تصريحات مرداوي عقب استشهاد مشهور ياسين برصاص مستوطنين خلال هجوم على بلدة ياسوف، تخلله إطلاق نار على المنازل ورشقها بالحجارة، قبل اندلاع مواجهات في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين