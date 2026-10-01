استشهاد مواطن متأثرًا بإصابته في هجوم للمستوطنين شرق سلفيت

استشهد المواطن مشهور ياسين (51 عامًا)، مساء اليوم الخميس، متأثرًا بإصابته خلال هجوم شنه مستوطنون على بلدة ياسوف، شرق سلفيت، بالضفة الغربية المحتلة.

وأكد مدير مستشفى سلفيت الحكومي محمد الرمحي استشهاد ياسين متأثرًا بإصابته التي تعرض لها خلال اعتداء المستوطنين على البلدة.

وكان مستوطنون من مستوطنة "حفات أنطون" قد هاجموا منطقة النصبة شرق ياسوف، ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين بالرصاص، أحدهما في البطن والآخر بشظية في الخاصرة، قبل أن تتدخل قوات الاحتلال وتطلق الرصاص الحي وتعتقل عددًا من المواطنين.

كما احتجزت قوات الاحتلال مركبة إسعاف تابعة لمركبة "الزيتونة" في ياسوف، واستولت على مفتاحها وألقته بعيدًا، ما أعاق وصول الطواقم الإسعافية إلى المصابين وأداء مهامها.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات