صافرة لم تكتمل.. ورسالة من الملعب: «تم تأجيل المباراة حتى تحرير فلسطين»

متابعة/ فلسطين أون لاين:

شهدت مباراة منتخب فلسطين وقونيا سبور التركي موقفًا رمزيًا لافتًا، بعدما أطلق الحكم صافرة النهاية عند الدقيقة 89:59، قبل اكتمال الدقائق التسعين، ومن دون احتساب وقت بدل ضائع.

وأثار قرار الحكم حالة من الاستغراب لدى المتابعين، قبل أن تكشف لوحة الملعب عن الرسالة التي وقفت خلف هذا المشهد، وجاء فيها: «تم تأجيل المباراة حتى تحرير فلسطين».

وحملت الرسالة دلالة رمزية، في إشارة إلى معاناة الشعب الفلسطيني والأطفال الذين حُرموا من حقهم في مواصلة حياتهم وأحلامهم، لتتحول لحظة النهاية داخل الملعب إلى رسالة تتجاوز حدود كرة القدم.

وجاءت الفكرة لتؤكد أن بعض الحكايات لا تكتمل، وأن هناك أحلامًا توقفت قبل الوصول إلى نهايتها، في ظل استمرار المعاناة الفلسطينية.

وهكذا توقفت المباراة قبل اكتمال دقائقها، بينما بقيت الرسالة مفتوحة: مباراة يمكن استكمالها لاحقًا.. لكن هناك حياة وأحلامًا لا يمكن إعادتها.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات