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إصابة أسيرين خلال قمع أسرى غزة في سجن جانوت

01 أكتوبر 2026 . الساعة 15:18 بتوقيت القدس
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إصابة أسيرين خلال قمع أسرى غزة في سجن جانوت

أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الخميس، بإصابة أسير فلسطيني بحروق في قدمه، إثر إلقاء قوات الاحتلال قنبلة غاز خلال قمع أسرى من قطاع غزة داخل سجن جانوت.

وأضاف المكتب أن أسيرًا آخر أصيب بانهيار عصبي خلال عملية القمع، في ظل استمرار تدهور أوضاع الأسرى داخل السجن.

وحذر من تفشي مرض الجرب بين الأسرى، مع استمرار نقص الأدوية والعلاج وتراجع المناعة، ما يزيد من المخاطر الصحية التي يواجهونها.

وتترافق هذه الظروف مع نقص في كميات الطعام وتراجع مستوى النظافة، إلى جانب تقليص مدة الفورة إلى نصف ساعة كل ثلاثة أيام.

ودعا المكتب إلى وقف عمليات القمع، وتوفير العلاج والأدوية والغذاء ومستلزمات النظافة، محذرًا من تداعيات استمرار تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية للأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
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