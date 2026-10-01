الأحرار: مجزرة برج التاج جريمة مكتملة الأركان

أكد القيادي في حركة الأحرار الفلسطينية معاوية الصوفي أن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في برج التاج وسط مدينة غزة تمثل "جريمة إرهابية مكتملة الأركان"، مشيرًا إلى انتشال 105 شهداء من تحت أنقاض المباني المستهدفة.

وقال الصوفي، خلال لقاءات صحفية مع قنوات عربية، إن الاستهداف طال مدنيين، بينهم أطفال ونساء وكبار سن، معتبرًا أن ذلك يأتي ضمن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف أن استمرار استهداف المدنيين وارتكاب المجازر في قطاع غزة يتطلب تحركًا دوليًا جادًا، داعيًا المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على وقف الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.

ودعا الصوفي إلى توحيد الموقفين العربي والإسلامي في مواجهة ما وصفه بالمخططات التي تستهدف المنطقة وشعوبها.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات