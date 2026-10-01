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من المستحقات

"التربية" تمدد طلبات الأقساط الجامعية لموظفي غزة

01 أكتوبر 2026 . الساعة 14:18 بتوقيت القدس
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وزارة التربية والتعليم غزة

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الخميس، تمديد فترة تقديم طلبات الاستفادة من المستحقات المالية في تسديد الأقساط الجامعية لموظفي المحافظات الجنوبية، حتى مساء السبت 10 تشرين الأول/أكتوبر 2026.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن الخدمة تشمل موظفي وزارة التربية والتعليم العالي والوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، إضافة إلى منتسبي القوى والأجهزة الأمنية.

ودعت الموظفين الراغبين في الاستفادة من الخدمة إلى الالتزام بالموعد المحدد، والتأكد من صحة البيانات المدخلة عند تعبئة الطلب عبر الرابط المخصص لذلك.

تقديم طلب الاستفادة من المستحقات للأقساط الجامعية

وجددت الوزارة التذكير بإتاحة خدمة "تتبع الطلب"، التي تمكن الموظف من معرفة حالة طلبه، سواء كان قيد المراجعة، أو حصل على موافقة مبدئية، أو اعتُمد نهائيًا، أو رُفض مع توضيح سبب الرفض.

وأشارت إلى أن الدخول إلى شاشة التتبع يتطلب إدخال رقم هوية الموظف، ورقم هوية الطالب، والرقم الجامعي، كما تتيح الخدمة تحديث صورة هوية الطالب أو إشعار الدفع عند الحاجة.

وأكدت الوزارة أن تحديث الوثائق اختياري، ويمكن استبدال إحدى الوثيقتين دون الحاجة إلى تغيير الأخرى، موضحة أن ظهور رسالة "لا يوجد أي تحديث على طلبك حتى الآن" يعني أن الطلب لا يزال بانتظار المراجعة، ويمكن العودة لاحقًا إلى شاشة التتبع للاطلاع على آخر المستجدات.

تتبع حالة الطلب

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
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