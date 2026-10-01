روسيا تعلن استهداف سفينة شحن ومركز بيانات بأوديسا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، استهداف سفينة شحن في ميناء تشورنومورسك بمنطقة أوديسا جنوب أوكرانيا، ومركز بيانات في المنطقة، إلى جانب مركز للنقل واللوجستيات في العاصمة كييف، كما قالت إن دفاعاتها الجوية أسقطت 330 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية.

وذكرت الوزارة أن السفينة المستهدفة كانت تُستخدم، وفق روايتها، لنقل إمدادات عسكرية ومواد مزدوجة الاستخدام إلى القوات الأوكرانية، فيما قالت إن مركز البيانات في أوديسا كان يعالج معلومات استخباراتية وعملياتية لصالح الجيش الأوكراني.

وأضافت أن الضربة في كييف استهدفت مركزًا للنقل واللوجستيات قالت إن أحد مستودعاته كان يضم ورشة لإنتاج زوارق مسيرة.

وفي المقابل، أفادت السلطات الأوكرانية بوقوع أضرار وإصابات جراء الهجمات الروسية. وقالت السلطات في أوديسا إن الضربات ألحقت أضرارًا ببنية تحتية، بينما أفاد حاكم زاباروجيا بإصابة ثلاثة أشخاص جراء هجمات روسية على المقاطعة. كما أعلن رئيس بلدية كييف تعرض أحد جسور العاصمة لهجوم بطائرتين مسيرتين، ما أدى إلى توقف حركة المرور عليه.

وفي روسيا، قال مسؤولون محليون إن هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة استهدفت مناطق عدة، في حين أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وإسقاط 330 مسيرة خلال الفترة الممتدة من مساء الأربعاء وحتى صباح الخميس، فوق مناطق روسية والبحر الأسود.

من جهته، أعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط 87 من أصل 107 طائرات مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل، وفق بيان للجيش الأوكراني.

وتأتي هذه الهجمات في ظل تصاعد استخدام الطائرات المسيرة في الحرب الروسية الأوكرانية، مع دخول طائرات روسية مسيرة نفاثة إلى ساحة القتال، وهي أسرع وأعلى تحليقًا من المسيرات التقليدية، ما يزيد صعوبة اعتراضها، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات