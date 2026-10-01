قاسم يدعو لتحرك عربي وإسلامي لمواجهة تهويد المقدسات

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم الخميس، إن الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى تؤكد أن التقسيم الزماني والمكاني للمسجد بات أمرًا واقعًا، معتبرًا أن ذلك يشكل تجاهلًا للقوانين الدولية والوضع الراهن للمقدسات.

وأضاف قاسم، في تصريحات صحفية، أن التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى يعكس عدم اكتراث الحكومة الإسرائيلية بالوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات في مدينة القدس.

ودعا الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ خطوات عملية لمواجهة ما وصفه بعملية تهويد تستهدف المقدسات، وعدم الاكتفاء بإصدار البيانات والمواقف.

وطالب قاسم السلطة الفلسطينية بمغادرة مربع عجزها وفشلها في مواجهة هذه المخططات، وتبني استراتيجية عمل وطني حقيقي للتصدي لها.

وتأتي تصريحات قاسم في ظل تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، بالتزامن مع دعوات فلسطينية وعربية وإسلامية لاتخاذ خطوات عملية لحماية المسجد والحفاظ على الوضع القائم في المقدسات بمدينة القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين