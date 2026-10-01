فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قونيا سبور يحوّل مباراته مع فلسطين إلى رسالة تضامن مع غزة

آيسلندا تهدد بمقاطعة يوروفيجن 2027 إذا شاركت "إسرائيل"

تركيا تقرر تسليم قاعدة بعشيقة للعراق تدريجيًا

بعد حادثة الطائرة.. تعليق 10 رحلات بين دبي و"إسرائيل"

قاسم: الاحتلال يختلق روايات لتبرير استمرار حربه على غزة

الهروب من أسئلة الفشل عبر تصعيد الخطر.. غزة في واجهة الحرب النفسية الإسرائيلية

لجنة القدس تدعو للحشد نصرةً للأقصى غدًا الجمعة

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

غزة تشيّع رفات 105 شهداء معظمهم أطفال ونساء

برنامج الأغذية العالمي يقلّص مساعداته في غزة وسط تحذيرات من كارثة غذائية

بحضور 42 ألف مشجع..

بالصور قونيا سبور يحوّل مباراته مع فلسطين إلى رسالة تضامن مع غزة

01 أكتوبر 2026 . الساعة 13:28 بتوقيت القدس
...
قونيا سبور يحوّل مباراته مع فلسطين إلى رسالة تضامن مع غزة

احتشد نحو 42 ألف مشجع في ملعب بلدية قونيا الكبرى بتركيا، مساء أمس الأربعاء، خلال المباراة الودية التي جمعت نادي قونيا سبور والمنتخب الفلسطيني، في فعالية حملت رسائل تضامن واسعة مع الشعب الفلسطيني وقطاع غزة.

واستقبلت جماهير قونيا سبور المنتخب الفلسطيني بالأعلام التركية والفلسطينية والهتافات والأغاني الفلسطينية، قبل أن ترفع في المدرجات لوحات وتيفوهات خصصت لتكريم فلسطينيين استشهدوا خلال العدوان على قطاع غزة، من بينهم رياضيون وصحفيون.

كما تضمنت المدرجات لوحات حملت صور عدد من الشخصيات والرموز الفلسطينية، بينها الطفل محمد الدرة، وشخصية حنظلة، وجد الطفلة ريم، خالد نبهان، الذي عُرف بصورة حمله حفيدته الشهيدة.

وحملت الفعالية شعار "بيتنا هو بيتكم"، ضمن برنامج "يوم فلسطين" الذي استضافته مدينة قونيا، وتضمن إلى جانب المباراة فعاليات ثقافية وشبابية وفنية للتضامن مع فلسطين.

ولم تقتصر الرسائل على المدرجات، إذ عبّر مدرب قونيا سبور إلهان بالوت عن أمله في انتهاء معاناة غزة وعودة الأطفال الفلسطينيين إلى مدارسهم وممارسة حياتهم بصورة طبيعية.

وتعادل قونيا سبور والمنتخب الفلسطيني بنتيجة 2-2، في مباراة غلبت عليها الرسائل التضامنية والرمزية إلى جانب الجانب الرياضي.

WhatsApp Image 2026-10-01 at 1.07.27 PM (2).jpeg
WhatsApp Image 2026-10-01 at 1.07.27 PM.jpeg
 

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
#غزة #فلسطين #قونيا #مبارات #كورة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة