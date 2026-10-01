قونيا سبور يحوّل مباراته مع فلسطين إلى رسالة تضامن مع غزة

احتشد نحو 42 ألف مشجع في ملعب بلدية قونيا الكبرى بتركيا، مساء أمس الأربعاء، خلال المباراة الودية التي جمعت نادي قونيا سبور والمنتخب الفلسطيني، في فعالية حملت رسائل تضامن واسعة مع الشعب الفلسطيني وقطاع غزة.

واستقبلت جماهير قونيا سبور المنتخب الفلسطيني بالأعلام التركية والفلسطينية والهتافات والأغاني الفلسطينية، قبل أن ترفع في المدرجات لوحات وتيفوهات خصصت لتكريم فلسطينيين استشهدوا خلال العدوان على قطاع غزة، من بينهم رياضيون وصحفيون.

كما تضمنت المدرجات لوحات حملت صور عدد من الشخصيات والرموز الفلسطينية، بينها الطفل محمد الدرة، وشخصية حنظلة، وجد الطفلة ريم، خالد نبهان، الذي عُرف بصورة حمله حفيدته الشهيدة.

وحملت الفعالية شعار "بيتنا هو بيتكم"، ضمن برنامج "يوم فلسطين" الذي استضافته مدينة قونيا، وتضمن إلى جانب المباراة فعاليات ثقافية وشبابية وفنية للتضامن مع فلسطين.

ولم تقتصر الرسائل على المدرجات، إذ عبّر مدرب قونيا سبور إلهان بالوت عن أمله في انتهاء معاناة غزة وعودة الأطفال الفلسطينيين إلى مدارسهم وممارسة حياتهم بصورة طبيعية.

وتعادل قونيا سبور والمنتخب الفلسطيني بنتيجة 2-2، في مباراة غلبت عليها الرسائل التضامنية والرمزية إلى جانب الجانب الرياضي.







المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات