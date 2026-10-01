فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تركيا تقرر تسليم قاعدة بعشيقة للعراق تدريجيًا

بعد حادثة الطائرة.. تعليق 10 رحلات بين دبي و"إسرائيل"

قاسم: الاحتلال يختلق روايات لتبرير استمرار حربه على غزة

الهروب من أسئلة الفشل عبر تصعيد الخطر.. غزة في واجهة الحرب النفسية الإسرائيلية

لجنة القدس تدعو للحشد نصرةً للأقصى غدًا الجمعة

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

غزة تشيّع رفات 105 شهداء معظمهم أطفال ونساء

برنامج الأغذية العالمي يقلّص مساعداته في غزة وسط تحذيرات من كارثة غذائية

"حماس" تدعو لملاحقة قادة الاحتلال عقب تشييع رفات 105 شهداء

مصطفى الدهشان.. سنوات من إنقاذ الضحايا تنتهي به تحت الأنقاض

آيسلندا تهدد بمقاطعة يوروفيجن 2027 إذا شاركت "إسرائيل"

01 أكتوبر 2026 . الساعة 13:14 بتوقيت القدس
...
آيسلندا تهدد بمقاطعة يوروفيجن 2027 إذا شاركت "إسرائيل"

صوّت ستة من أصل تسعة أعضاء في مجلس إدارة هيئة البث الآيسلندية (RÚV)، لصالح عدم مشاركة بلادهم في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" لعام 2027، في حال استمرار مشاركة "إسرائيل".

ووجّه أعضاء مجلس الإدارة الستة مدير الهيئة إلى إبلاغ اتحاد البث الأوروبي (EBU) بأن آيسلندا لن تشارك في المسابقة إذا لم تُستبعد "إسرائيل"، مجددين موقفهم السابق الداعي إلى منعها من المشاركة.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة ستيفان يون هافشتاين إن موقف غالبية أعضاء المجلس لم يتغير، مشيرًا إلى أن اتحاد البث الأوروبي لم يتخذ، بحسب قوله، موقفًا جوهريًا بشأن مطلب استبعاد "إسرائيل".

وأضاف أن "ستة من أعضاء مجلس الإدارة ما زالوا في الموقف نفسه الذي كانوا عليه في نهاية العام الماضي".

وكانت آيسلندا قد قاطعت نسخة عام 2026 من المسابقة، إلى جانب عدد من الدول، احتجاجًا على استمرار مشاركة "إسرائيل".

وأعلنت أيرلندا بالفعل عدم مشاركتها في نسخة 2027، فيما لم تحسم إسبانيا وسلوفينيا موقفهما النهائي، بينما قررت هولندا العودة إلى المسابقة.

ومن المقرر أن تُقام مسابقة "يوروفيجن 2027" في مدينة بورغاس البلغارية خلال أيار/مايو المقبل.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
#آيسلندا #مقاطعة #يوروفيجن #2027

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة