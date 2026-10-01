آيسلندا تهدد بمقاطعة يوروفيجن 2027 إذا شاركت "إسرائيل"

صوّت ستة من أصل تسعة أعضاء في مجلس إدارة هيئة البث الآيسلندية (RÚV)، لصالح عدم مشاركة بلادهم في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" لعام 2027، في حال استمرار مشاركة "إسرائيل".

ووجّه أعضاء مجلس الإدارة الستة مدير الهيئة إلى إبلاغ اتحاد البث الأوروبي (EBU) بأن آيسلندا لن تشارك في المسابقة إذا لم تُستبعد "إسرائيل"، مجددين موقفهم السابق الداعي إلى منعها من المشاركة.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة ستيفان يون هافشتاين إن موقف غالبية أعضاء المجلس لم يتغير، مشيرًا إلى أن اتحاد البث الأوروبي لم يتخذ، بحسب قوله، موقفًا جوهريًا بشأن مطلب استبعاد "إسرائيل".

وأضاف أن "ستة من أعضاء مجلس الإدارة ما زالوا في الموقف نفسه الذي كانوا عليه في نهاية العام الماضي".

وكانت آيسلندا قد قاطعت نسخة عام 2026 من المسابقة، إلى جانب عدد من الدول، احتجاجًا على استمرار مشاركة "إسرائيل".

وأعلنت أيرلندا بالفعل عدم مشاركتها في نسخة 2027، فيما لم تحسم إسبانيا وسلوفينيا موقفهما النهائي، بينما قررت هولندا العودة إلى المسابقة.

ومن المقرر أن تُقام مسابقة "يوروفيجن 2027" في مدينة بورغاس البلغارية خلال أيار/مايو المقبل.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات